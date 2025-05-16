Согласно прогнозу Ampere Analysis, перенос релиза Grand Theft Auto VI вызовет падение продаж игровых консолей и игр на миллионы единиц, а рынок лишится около $2,7 млрд дохода.

Ожидаемая задержка выхода Grand Theft Auto VI может нанести заметный ущерб игровому рынку в 2025 году. По оценке аналитической компании Ampere Analysis, перенос приведёт к снижению продаж игровых приставок — PlayStation и Xbox могут недосчитаться около 700 тысяч реализованных устройств.

Эксперты также прогнозируют падение продаж видеоигр на 21 миллион копий, а общие потери индустрии составят порядка $2,7 млрд, включая снижение доходов от программного и аппаратного обеспечения. Это делает 2025 год одним из самых непростых для индустрии за последние годы, несмотря на активное развитие сегмента облачных и портативных решений.

На фоне задержки выхода GTA VI потенциальным выгодоприобретателем может стать Nintendo, чьи продажи, по мнению экспертов, будут менее подвержены спаду. Между тем, ожидания от 2026 года значительно возрастают: именно тогда индустрия рассчитывает на «эффект отложенного спроса» и восстановление темпов роста.

Несмотря на негативное влияние на рынок, интерес к игре не ослабевает — даже минимальные утечки или кадры геймплея вызывают бурные обсуждения. Grand Theft Auto остаётся флагманом индустрии, а её перенос, как считают аналитики, лишь подогревает ажиотаж вокруг будущего релиза.