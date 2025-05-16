Новая вакансия в Qualcomm указывает на разработку Xbox-продуктов следующего поколения на базе ARM-чипов Snapdragon.

Microsoft может использовать чипы Snapdragon в будущих продуктах Xbox. Такой вывод сделали пользователи ResetERA, обнаружившие вакансию Qualcomm, в которой говорится о «продажах решений Snapdragon для следующих поколений устройств Surface и Xbox».

Это намекает на то, что компания рассматривает ARM-архитектуру как основу для новых консолей, включая потенциальную портативную Xbox. ARM-платформа отличается высокой энергоэффективностью и идеально подходит для мобильных систем, однако может вызвать проблемы с совместимостью старых игр, изначально созданных под архитектуру x86.

Официально Microsoft пока не раскрыла планы по новой консоли, но ранее глава Xbox Фил Спенсер несколько раз упоминал о разработке портативного устройства. По данным инсайдеров, Microsoft работает сразу над несколькими проектами, включая преемника Xbox Series X и портативную консоль под кодовым названием Project Kennan, создаваемую совместно с ASUS.

На фоне ожидаемого успеха Nintendo Switch 2 и слухов о новой портативной PlayStation, интерес Microsoft к рынку мобильных игровых устройств выглядит логичным шагом.