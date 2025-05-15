Создатель Doom считает, что глобальная индустрия ПК держится на неэффективности кода

Легендарный программист и сооснователь id Software Джон Кармак выступил с критикой современного подхода к разработке программного обеспечения. В своём микроблоге он заявил, что большинство пользователей могли бы спокойно продолжать работу на устаревших компьютерах, если бы оптимизация кода была приоритетом для разработчиков.

По мнению Кармака, текущая ситуация выгодна всем: производителям «железа» — за счёт постоянного спроса, а программистам — потому что оптимизация требует больших усилий. Вместо этого разработчики полагаются на рост вычислительной мощности новых процессоров, перекладывая решение проблемы производительности на пользователей.

Создатель Doom утверждает, что если бы разработка новых CPU остановилась, разработчикам ПО пришлось бы всерьёз заняться эффективностью своего кода. Он также не исключает, что давление со стороны потребителей — нежелание покупать дорогие ПК ради неэффективного софта — может изменить ситуацию.

Напомним, Джон Кармак известен как разработчик игровых движков серии id Tech, стоявший у истоков жанра 3D-шутеров. Сейчас он сосредоточен на развитии стартапа в сфере искусственного интеллекта и активно делится размышлениями о будущем технологий и ПО.