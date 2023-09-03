Как угнаться за современными трендами и не упасть в грязь лицом перед друзьями, уже обновившимися на актуальную платформу и щеголяющими светодиодами всех мастей в своём системном блоке? Дополнительный ARGB контроллер нам не подходит, так как мы будем использовать решения преимущественно тех лет, когда обозначенная платформа(или схожая платформа тех же годов, вроде AM3+\LGA1156\1155) была актуальна. Различные светодиодные ленты представляются мне чересчур банальным способом украшательства, так что мы обойдем стороной и их. Интересно? Сейчас всё расскажу и покажу:

Материнская плата

Выбор в нашем случае совсем невелик. Материнских плат с подсветкой радиатора и\или текстолита на сокетах до LGA1151 попросту не было, да и ARGB разъема, как и вентиляторов, тоже. Поэтому, мы можем менять лишь цветовое решение. Вот некоторые из вариаций плат на сокете 1150:

Asrock Z97m OC Formula Asrock Fatal1ty Z97X Killer Asrock Z97 Extreme4По стечению обстоятельств, именно ASRock в своё время предлагала схожие решения в различном цветовом оформлении. Есть множество иных материнских плат с интересным дизайном, чего только стоит небезызвестный представитель топовой линейки Asus Sabertooth Z97 Mark1. Несмотря на отсутствие какой-либо подсветки, выбрать есть из чего.

Оперативная память

Тут мы также сталкиваемся с небогатым выбором модулей памяти. Если говорить об оперативке без подсветки, то интересными мне показались желтые Crucial Ballisitix Tactical, синие, белые и красные Kingston HyperX Fury, блестящие OCZ Platinum Series и тому подобные. Однако, мы не ищем легких путей. Накладные RGB радиаторы с проводным подключением, которыми переполнен AliExpress использоваться не будут. Тем не менее, мне есть что вам предложить:

Crucial Ballistix Tactical Tracer DDR3 - синяя\оранжевая и красная\зеленая подсветка Corsair Dominator Platinum DDR3 - белая подсветка

Корпусные вентиляторы, процессорный кулер

Тут мы также стеснены отсутствием ARGB разъема. Однако, нас это нисколько не пугает, так как рынок переполнен вентиляторами с FRGB и Solid-color подсветкой, подключаемых либо с помощью 3\4pin-ового разъема, либо напрямую к блоку питания с помощью Molex. Приведу несколько примеров:

ID-Cooling WF Series Xilence XF046 Aerocool Frost 12 FRGB

Видеокарта

К счастью, тут всё куда проще. Видеокарт с подсветкой логотипа существует огромное множество. Даже среди этих вариантов есть весьма занимательные, предлагающие иной уровень иллюминации пространства:

Zotac AMP! Extreme Edition GTX 980 Gigabyte Xtreme Gaming GTX 970\980\980ti

Блок питания

Да-да, и тут мы не обойдем стороной злосчастные светодиоды. Современных решений с подсветкой вентилятора множество, будь то Cougar Auric или Thermaltake ToughPower Grand RGB. Однако, мы откатимся назад и обратимся к решениям тех лет:

OCZ550FTY

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Заключение

Как видите, старая платформа - не повод отказывать себе в веяниях моды текущих лет даже на железе ушедшей эпохи. Заставить собственный компьютер радовать глаз всё же возможно. И пусть данный материал ни в коем случае не является побуждением к действию, вернуться в эпоху "Пред-RGB" было крайне занимательно. Не ослепните от множества огней. С вами был KesBlog. Удачи!

