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SEGA и Ryu Ga Gotoku Studio выпустили вступительный ролик к Lost Judgement, второй части спин-оффа серии Yakuza, которая дебютирует на PC и консолях в сентябре этого года. Ролик, представленный в верхней части новости, позволяет нам познакомиться с загадочными персонажами, которых мы встретим во время нового приключения Lost Judgement, и подчеркивает техническое качество, с которым были реализованы лица и выражения главных героев и NPC. Фильм сопровождается музыкальным сопровождением, составленным jon-YAKITORY и певицей Ado, очень известной на Востоке. Lost Judgement вернется, чтобы предложить опыт расследования, полный дел, которые нужно решить, и тайн, которые нужно разгадать. Как известно поклонникам первой главы, серия не испытывает недостатка в наполненных адреналином игровых эпизодах и зрелищных боях. Разработчики подтвердили наличие боевой системы, основанной на механике экшена (которую в саге о Якудзе вытеснила пошаговая система), которая будет доработана в этой новой итерации спин-оффа. Напоминаем, что Lost Judgement будет доступна с 24 сентября на PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 и Xbox One.