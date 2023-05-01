В их распоряжении 8 ядер ZEN4 и встроенное графическое ядро Radeon 780M, которое соперничает с мобильной 1650 Max-Q

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компания Beelink известная своими мини-ПК на любой вкус и кошелек, представила новинки на самых последних мобильных процессорах AMD Ryzen 7 и 9, модели соответственно 7840HS и 7940HS, которые несут на борту 8 ядер ZEN4 с поддержкой SMT, а также встроенное графическое видеоядро Radeon 780M, благодаря которому можно их назвать игровым решением.

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Мои обзоры некоторых моделей можно найти в том числе и на этом сайте.

Процессор Ryzen 9 7940HS опережает предшественника 6900HX на 29%, в основном за счет архитектурных изменений и совсем не много за счет частоты. В паре с процессором работает оперативная память DDR5 см частотой 5600 МГц, тогда как раньше она работала на частоте 4800 МГц. Графическое ядро переведено на архитектуру RDNA3, что в сочетании с более быстрой памятью дало заметный рывок в производительности. Можно установить до 64 ГБ ОЗУ и 2 накопителя М.2 PCIe 4.





Система охлаждения использует два вентилятора, один для ЦП, другой для охлаждения мат платы и остальных компонентов.





У мини-ПК есть внушительный набор разъемов с тыловой и фронтальной сторон. Спереди есть: USB A 3.2 Gen 2, USB C 3.2 Gen 2, 3.5 мм миниджек. Сзади: 2*USB 2.0, 2*USB A 3.2 Gen 2, 2*USB4, HDMI 2.1, DP 1.3, 2*2.5G LAN, DC IN магнитный разъем.





Богатая цветовая палитра, и компактные размеры позволит выбрать устройство на свой вкус.





Не забыта и одна из особенностей серии GTR — сканер отпечатка пальца.

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Цены пока не объявлены, но на али в официальном магазине установлены заградительные 100 и 130 тыс. рублей, что, скорее всего, сделано для того, чтобы отсрочить продажи, а лот завести. Мои предположения, что цены будут в районе 65 и 75 тыс. соответственно.