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Inthenews
Вышли первые кадры мрачного исторического арт-хоррора «Вервульф» Роберта Эггерса
Компания Focus Features представила первый кадр из нового фильма «Вервульф» (Werwulf), который расскажет о жизни крестьян в XIII веке и их столкновении с мифом об оборотнях, режиссёр Роберт Эггерс (Robert Eggers)
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В интервью журналу Esquire Эггерс рассказал, что действие фильма разворачивается вокруг крестьянина, которого играет Аарон Тейлор-Джонсон. Его герой превращается в оборотня. Лили-Роуз Депп исполнила роль его жены, а Уиллем Дефо сыграл охотника. По словам режиссера, персонажи в фильме не имеют имен, кроме собаки.

Главный персонаж описывается как человек, проклятый и пытающийся обрести искупление через любовь. Эггерс отметил, что его мир полон жестокости и страданий. Аарон Тейлор-Джонсон готовился к роли, изучая поведение настоящих волков и работая с тренером по движению, чтобы максимально достоверно показать превращение.

                                                           Изображение: Focus Features

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Диалоги фильма записаны на среднеанглийском языке с адаптацией для современного восприятия. Съемки велись на 35-миллиметровую пленку с ортохроматической обработкой, которая придает лицам актеров болезненный оттенок и создает особую зернистую текстуру изображения.

Основой для сюжета послужили легенды о вервольфах из средневековой Англии и континентальной Европы, а также элементы культуры викингов. В фильме отсутствуют привычные для жанра клише, такие как серебряные пули или укус оборотня.

Премьера фильма «Вервульф» запланирована на 7 января 2027 года.

#focus features #werwulf #вервульф #роберта эггерса
Источник: de.ign.com
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