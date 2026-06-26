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Inthenews
Инженерная песочница Besiege получила DLC с космическими ракетами и уничтожением планет
Студия Spiderling Studios представила масштабное дополнение The Broken Beyond для физического симулятора Besiege. Новинка уже доступна в Steam и переносит игровой процесс в космос
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The Broken Beyond впервые переносит действие игры за пределы привычных локаций. Игрокам предлагают создавать космические ракеты и управлять ими в гравитационных полях планет, лун и астероидов. Новый контент значительно расширяет возможности базовой игры, где ранее основное внимание уделялось строительству средневековых боевых машин.

В основе DLC лежит продвинутая физическая модель с гравитацией и аэродинамикой. Она позволяет маневрировать на орбитах, перемещаться между астероидами и учитывать сопротивление атмосферы при входе в атмосферу планет. Неправильные расчёты могут привести к столкновениям и разрушениям.

                                                             Изображение: Spiderling Studios

                                                             Изображение: Spiderling Studios

                                                                   Изображение: Spiderling Studios

                                                            Изображение: Spiderling Studios

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В The Broken Beyond добавлено 13 новых блоков, включая ускорители, управляемые двигатели и тяжёлое оружие, стреляющее перегретым топливом. Впервые в игре появилась топливная система, требующая учитывать баланс между массой конструкции и запасами горючего для полетов и сражений.

Дополнение включает кампанию из 11 уровней. Игроки начнут путешествие на острове Ипсилион, после чего посетят астероиды, пустынные планеты и столкнутся с инопланетными противниками. Одной из главных особенностей кампании стала возможность уничтожать целые планеты при помощи собственных конструкций.

Помимо кампании, игрокам доступна песочница со множеством новых объектов и расширенный редактор уровней. 

Для запуска The Broken Beyond потребуется базовая версия Besiege, которая сохраняет очень высокий рейтинг пользовательских отзывов в Steam.

#besiege #spiderling studios #the broken beyond #инженерная песочница
Источник: gamingshogun.com
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