Финальное обновление Monument of Triumph вышло менее недели назад и вызвало всплеск активности в Destiny 2. По данным Steam, ежедневно в игру заходит около 130 тысяч человек, а общее количество игроков на всех платформах 9 июня превысило миллион

Игроки шутера от Bungie обнаружили эффективный способ получать новые комплекты брони высшего уровня через Затерянные секторы на сложности «Мастер».

Автор YouTube-канала Duddits 2 рассказал, что самый быстрый способ получить броню 5‑го уровня — проходить Затерянные секторы на сложности «Мастер». На это уходит всего несколько минут, и метод стабильно приносит нужную добычу. Он работает как в одиночку, так и в отряде до трёх игроков, позволяя собирать комплекты с разных планет.

Изображение: Bungie

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Некоторые наборы остаются недоступны через этот способ: броню для Кеплера и Беззаконного Фронтира можно получить только в определённых активностях. Комплект «Сияющий» продаётся за легендарные метки у скульптуры «Заповедь храбрости», а торговец Ксур сейчас предлагает набор «Мастер меча» на Базаре Башни.

Пока Bungie не внесла изменений, метод остается одним из самых быстрых способов фарма брони в Monument of Triumph.