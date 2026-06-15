Игроки шутера от Bungie обнаружили эффективный способ получать новые комплекты брони высшего уровня через Затерянные секторы на сложности «Мастер».
Автор YouTube-канала Duddits 2 рассказал, что самый быстрый способ получить броню 5‑го уровня — проходить Затерянные секторы на сложности «Мастер». На это уходит всего несколько минут, и метод стабильно приносит нужную добычу. Он работает как в одиночку, так и в отряде до трёх игроков, позволяя собирать комплекты с разных планет.
Изображение: Bungie
Некоторые наборы остаются недоступны через этот способ: броню для Кеплера и Беззаконного Фронтира можно получить только в определённых активностях. Комплект «Сияющий» продаётся за легендарные метки у скульптуры «Заповедь храбрости», а торговец Ксур сейчас предлагает набор «Мастер меча» на Базаре Башни.
Пока Bungie не внесла изменений, метод остается одним из самых быстрых способов фарма брони в Monument of Triumph.