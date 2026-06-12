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Inthenews
Paramount и Hasbro приступили к производству нового фильма «Трансформеров»
Кинокомпания Paramount Pictures и корпорация Hasbro запустили в производство очередную картину по вселенной «Трансформеров» (Transformers)
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Paramount и Hasbro подписали контракт с голливудским сценаристом Джейсоном Фуксом (Jason Fuchs), известным по фильму «Оно» (It). Ему поручено написать сценарий новой картины про говорящих роботов. Подробности сюжета пока не раскрываются.

Продюсерами выступят Лоренцо ди Бонавентура (Lorenzo di Bonaventura), Марк Вахрадиан (Mark Vahradian), Майкл Бэй (Michael Bay), Том ДеСанто (Tom DeSanto) и Дон Мерфи (Don Murphy). Исполнительными продюсерами назначены Стивен Спилберг (Steven Spielberg) и сама Hasbro.

                                                                 Изображение: Paramount Pictures

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Предыдущие полнометражные фильмы серии показывали неуверенные результаты в прокате. Лента «Восстание зверей» (Transformers: Rise of the Beasts) собрала в мире 441 миллион долларов, что стало самым низким показателем среди игровых картин франшизы. Анимационный фильм «Первый контакт» (Transformers One) режиссёра Джоша Кули (Josh Cooley) также не оправдал ожиданий студии. 

Параллельно в разработке находится кроссовер «Трансформеров» и G.I. Joe. Сценарий для него пишет Дерек Коннолли (Derek Connolly), соавтор «Мира юрского периода» (Jurassic World). Согласно данным The Wrap, новый фильм продолжит сюжетную линию из «Восстания зверей».

С момента ухода Майкла Бэя франшиза испытывает трудности в кинопрокате. Объединение с G.I. Joe рассматривается студией как способ привлечь зрителей.

#трансформер #paramount #hasbro #transformers)
Источник: movieweb.com
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