Новый режим с пользовательскими картами и заданиями стал доступен в зомби-экшен Dying Light 2: Stay Human. Студия Techland подтвердила, что обновление выпущено бесплатно для всех игроков

Обновление The Breach добавляет в игру пользовательский контент, созданный сообществом. Карты и задания уже доступны на всех платформах и будут обновляться еженедельно.

Новый режим предлагает карты и испытания от игроков. Разработчики отобрали часть работ и доработали их вместе с авторами. Студия предоставила отдельным авторам, чьи идеи получили высокую оценку команды, право публиковать собственные проекты без ограничений.

Изображение: Techland

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Первый этап — масштабная подборка Survival Archives. Игрокам предложат новые сценарии, включающие как совместные проекты с сообществом, так и полностью авторские работы.

Одновременно с запуском нового режима студия выпустила крупное обновление, затронувшее разные аспекты игры. Разработчики переработали первые часы прохождения, чтобы сделать начало более удобным и привлекательным для новых игроков. Особое внимание уделили визуальной части проекта: улучшили освещение окружения и сцен, скорректировали цветовой баланс. По словам студии, эти изменения усиливают атмосферу игрового мира и погружение в него.

Менеджер программы пользовательского контента Рафал Полито заявил, что Techland рассматривает пользовательские проекты как перспективное направление развития Dying Light 2: Stay Human и намерена расширять возможности для их создания и публикации.

Dying Light 2: Stay Human вышла в феврале 2022 года.