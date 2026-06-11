Фильм по культовой видеоигре появится в кинотеатрах 16 октября 2026 года. В работе над проектом в качестве консультанта участвовал режиссёр Street Fighter 6 Такаюки Накаяма (Takayuki Nakayama).

По словам режиссёра, сценарий проходил серьёзную переработку на протяжении двух лет. Он отметил высокий уровень мотивации съёмочной группы и актеров. Накаяма подчеркнул, что полностью доволен финальной версией картины и назвал её результатом слаженной работы команды.

События фильма переносят зрителя в 1993 год, где разворачивается история двух бойцов, которых таинственный агент приглашает принять участие в Турнире Всемирных Воинов. Во время турнира герои погружаются в мир тайн и интриг могущественной корпорации, угрожающей безопасности мира.

Изображение: Paramount

Изображение: Paramount

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Поклонники франшизы ожидают, что новая экранизация станет достойным продолжением легендарной серии и подарит зрителям ту самую атмосферу динамичных поединков и духа соревнования, за которую миллионы игроков любят Street Fighter.

Paramount обещает масштабное возвращение культового мира на большой экран.