Компания Warner Bros. опубликовала официальный трейлер фантастического триллера «На краю Оук-стрит» (End of Oak Street). Картина выйдет в широкий прокат в августе 2026 года

Сюжет картины разворачивается вокруг семьи Платт, живущей в американском пригороде в 1980-х годах. После загадочного космического явления их улица внезапно оказывается в неизвестном месте, в иной временной эпохе. Семья обнаруживает, что привычный мир исчез, вокруг появились динозавры и другие признаки далёкого прошлого. В новых условиях им приходится искать способы выживания и адаптироваться к опасной среде, сохраняя единство перед лицом неизвестности.

Изображение: Warner Bros.

Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) и Эван Макгрегор (Ewan McGregor). В актёрский состав также вошли Мэйси Стелла (Macey Stella) и Кристиан Конвери (Christian Convery).

Изображение: Warner Bros.

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Режиссёром и автором сценария выступил Дэвид Роберт Митчелл (David Robert Mitchell), известный по фильмам «Оно следует за тобой» (It Follows) и «Под Серебряным озером» (Under the Silver Lake). Среди продюсеров проекта значится Джей Джей Абрамс (J.J. Abrams). Музыкальное сопровождение написал Майкл Джаккино (Michael Giacchino).

В новом ролике впервые подробно показаны динозавры, которые станут одной из центральных частей истории. Ранее зрителям был представлен лишь короткий тизер, не раскрывавший основные детали мира фильма. Премьера «На краю Оук-стрит» в кинотеатрах США намечена на 14 августа 2026 года.