Объём туристических бронирований в Таиланде вырос примерно на 300%, онлайн-запросы по стране увеличились на 88% после выхода третьего сезона сериала HBO «Белый лотос».

Съёмки сезона проходили в нескольких локациях Таиланда, включая отель Four Seasons на острове Самуи, а также в Бангкоке и Пхукете. Эти места стали центральными для визуального ряда и сюжетного фона шоу.

На Каннском кинорынке генеральный директор Департамента по продвижению международной торговли Таиланда Сунанта Кангвалкулькул (Sunanta Kangvalkulkul) сообщила, что производство принесло стране около 36,5 млн долларов дохода и создало примерно 1000 рабочих мест. По её словам, правительство поддержало около 86 местных производств, выделив на это 6,7 млн долларов.

Изображение: HBO

реклама

Таиланд активно привлекает международные кинокомпании с помощью финансовых стимулов. Страна предлагает иностранным производствам 30-процентный возврат средств без строгого лимита расходов. Кроме того, отсутствует обязательная квота на участие местных специалистов в съёмочном процессе.

По словам продюсера сериала Дэвида Бернарда, после рассмотрения нескольких вариантов Таиланд оказался единственным подходящим местом в регионе благодаря сочетанию климата, налоговых льгот и развитой инфраструктуры.

Следующий сезон сериала, как ожидается, будут снимать во Франции с использованием территории Каннского кинофестиваля в качестве части фона.