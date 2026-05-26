Inthenews
Съёмки третьего сезона «Белого лотоса» вызвали туристический бум в Таиланде
Объём туристических бронирований в Таиланде вырос примерно на 300%, онлайн-запросы по стране увеличились на 88% после выхода третьего сезона сериала HBO «Белый лотос».
Съёмки сезона проходили в нескольких локациях Таиланда, включая отель Four Seasons на острове Самуи, а также в Бангкоке и Пхукете. Эти места стали центральными для визуального ряда и сюжетного фона шоу.

На Каннском кинорынке генеральный директор Департамента по продвижению международной торговли Таиланда Сунанта Кангвалкулькул (Sunanta Kangvalkulkul) сообщила, что производство принесло стране около 36,5 млн долларов дохода и создало примерно 1000 рабочих мест. По её словам, правительство поддержало около 86 местных производств, выделив на это 6,7 млн долларов. 

                                                                     Изображение: HBO

Таиланд активно привлекает международные кинокомпании с помощью финансовых стимулов. Страна предлагает иностранным производствам 30-процентный возврат средств без строгого лимита расходов. Кроме того, отсутствует обязательная квота на участие местных специалистов в съёмочном процессе.

По словам продюсера сериала Дэвида Бернарда, после рассмотрения нескольких вариантов Таиланд оказался единственным подходящим местом в регионе благодаря сочетанию климата, налоговых льгот и развитой инфраструктуры.

Следующий сезон сериала, как ожидается, будут снимать во Франции с использованием территории Каннского кинофестиваля в качестве части фона.

#таиланд #белого лотоса #туристический бум
Источник: comicbasics.com
