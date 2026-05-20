Inthenews
Британскую социальную драму «Я вижу, как здания падают, как молнии» с Джо Коулом покажут в Каннах
Мировая премьера фильма состоится в мае 2026 года в рамках параллельной секции Каннского кинофестиваля — программы «Двухнедельник режиссёров», которая традиционно представляет картины с самобытным стилем и смелыми сюжетами

Новая картина, основанная на романе Кирана Годдарда (Kieran Goddard), расскажет историю пяти друзей из Бирмингема, которым сейчас около тридцати лет. Персонаж Коула (Joe Cole) по имени Риан возвращается в Бирмингем после того, как разбогател в Лондоне. Оли, которого играет Джей Ликурго (Jay Lycurgo), погружен в череду вечеринок. Конор, будущий отец в исполнении Дэрила Маккормака (Daryl McCormack), мечтает о собственном деле. Патрик и Шив (Anthony Boyle, Lola Petticrew) пытаются справиться с тайной, угрожающей их отношениям. 

                                                                     Изображение: Clio Barnard

Авторы фильма стремятся показать внутренние конфликты героев на фоне городской реальности. Режиссёр отметила, что работа с молодым поколением актёров подарила ей ощущение творческой свободы. Критики относят картину к жанру социального реализма, сравнивая её с произведениями Кена Лоуча и Шейна Медоуза. Фильм позиционируется как правдивое отображение жизни рабочего класса без прикрас.

Дистрибуцией фильма в Великобритании и Ирландии займется сеть кинотеатров Curzon, а показ в Каннах станет мировой премьерой проекта.

Источник: digitalspy.com
