Новая картина, основанная на романе Кирана Годдарда (Kieran Goddard), расскажет историю пяти друзей из Бирмингема, которым сейчас около тридцати лет. Персонаж Коула (Joe Cole) по имени Риан возвращается в Бирмингем после того, как разбогател в Лондоне. Оли, которого играет Джей Ликурго (Jay Lycurgo), погружен в череду вечеринок. Конор, будущий отец в исполнении Дэрила Маккормака (Daryl McCormack), мечтает о собственном деле. Патрик и Шив (Anthony Boyle, Lola Petticrew) пытаются справиться с тайной, угрожающей их отношениям.
Изображение: Clio Barnard
Авторы фильма стремятся показать внутренние конфликты героев на фоне городской реальности. Режиссёр отметила, что работа с молодым поколением актёров подарила ей ощущение творческой свободы. Критики относят картину к жанру социального реализма, сравнивая её с произведениями Кена Лоуча и Шейна Медоуза. Фильм позиционируется как правдивое отображение жизни рабочего класса без прикрас.
Дистрибуцией фильма в Великобритании и Ирландии займется сеть кинотеатров Curzon, а показ в Каннах станет мировой премьерой проекта.