Соучредитель Red Hook Studios Крис Бурасса (Chris Bourassa) на прошлой неделе в Reddit рассказал, что студия не будет использовать искусственный интеллект для воссоздания голоса рассказчика из Darkest Dungeon

Актер Уэйн Джун (Wayne June), чей хриплый голос стал визитной карточкой игры, ушел из жизни в прошлом году. В одном из последних писем он разрешил студии обучить ИИ на основе своих записей, хотя раньше категорически против этого возражал. Бурасса пояснил, что команда никогда не просила о таком разрешении. По словам разработчика, актер пытался поставить интересы игры и поклонников выше личных убеждений, предлагая студии путь вперед.

«Я бы никогда, ни за что не стал портить его невероятные и неподвластные времени выступления, обучая машину звучать как он», написал Бурасса. Он добавил, что голос и манера исполнения Джуна были человечными, и отказался от предложения, пожертвовав деньги семье актера.

Пользователи Reddit поддержали решение студии. Один из комментаторов назвал его прекрасным способом почтить память Уэйна, другой отметил, что обучить ИИ делать это правильно невозможно.

Тема использования искусственного интеллекта в игровой индустрии активно обсуждается последние годы. Некоторые студии уже применяют нейросетевые технологии для создания NPC и записи реплик, как в Hellblade II или у Larian Studios, но актеры озвучки и часть разработчиков продолжают выступать против замены живого исполнения алгоритмами.