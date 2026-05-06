Стриминговая платформа показала тизер биографической ленты об австралийской певице и объявила дату релиза

Netflix представил первый трейлер документального сериала, посвященного жизни поп-иконы Кайли Миноуг (Kylie Minogue). Мировая онлайн-премьера состоится 20 мая 2026 года. Дата выхода трехсерийного проекта выбрана не случайно: в этом году исполняется 40 лет с начала карьеры артистки в сериале «Соседи» (Neighbours).

В основу сериала легли кадры из личного архива звезды и новые интервью. Миноуг расскажет о пути от первых ролей на телевидении и ранней поп‑славы конца 80-х до статуса певицы мирового уровня. Авторы обещают показать закулисье шоу-бизнеса, творческую эволюцию артистки и то, как менялись её музыка и образ на протяжении десятилетий.

Сериал затронет и личную жизнь исполнительницы, чьи мировые продажи записей оцениваются более чем в 80 миллионов копий. Трейлер намекает на сложные периоды в биографии певицы, включая лечение от рака, через которое она прошла в середине 2000‑х годов.

Над проектом работает продюсерская компания Ventureland, уже сотрудничавшая с Netflix над документальным фильмом о группе Wham!. В интервью для сериала приняли участие близкие и коллеги певицы, в том числе члены семьи и давние творческие партнеры, разделившие с ней ключевые этапы карьеры.