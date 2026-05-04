Режиссёр, известный по фильму ужасов «Наваждение» (Obsession), анонсировал основную тему новой версии «Техасской резни бензопилой». Проект находится на ранней стадии разработки и должен стать десятым фильмом во франшизе.
По словам постановщика, в центре его версии окажется семья каннибалов Сойер. Баркер хочет показать неприглядную и некомфортную атмосферу, царящую на ферме. Режиссёр считает, что у этой концепции есть большой нереализованный потенциал и подчёркивает, что намерен опираться на ключевые элементы оригинала Тоба Хупера (Tobe Hooper) 1974 года, адаптируя историю к современным представлениям о жанре.
Серия известна своей эклектичностью: от чистого ужаса оригинала и ремейка до мрачной комедии в сиквеле. Ранее в разных картинах уже появлялись новые члены семьи Сойер, включая Чоп Топа во второй части и персонажа Александры Даддарио в ленте 2013 года. Вышел также приквел «Кожаное лицо» (Leatherface) 2017 года, исследовавший происхождение маньяка.
Преемственность франшизы остается неровной, что делает серию готовой к полноценному перезапуску. Проект Баркера по‑прежнему находится на ранней стадии разработки.