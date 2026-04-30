Inthenews
Apple TV выпустила трейлер четвёртого сезона комедийного сериала «Тед Лассо»
Премьера назначена на лето 2026

Стриминговый сервис Apple TV представил официальный тизер продолжения популярного комедийного шоу о футболе «Тед Лассо» (Ted Lasso). Сериал, который с 2020 по 2023 год стал самым успешным оригинальным проектом платформы и собрал 61 номинацию на премию «Эмми», вернётся на экраны после трехлетнего перерыва.

Премьера назначена на 5 августа 2026 года. В ролике длительностью 69 секунд показан возврат Джейсона Судейкиса (Jason Sudeikis) в роли главного героя в Англию. Вместе с ним в кадре появляются актёры оригинального состава. 

                                                                      Источник: Apple TV

Сюжетная линия новых серий сосредоточится на формировании женской команды AFC Richmond. Тед Лассо вместе со своим ассистентом занимается просмотром кандидаток в состав клуба. На кадрах десятки женщин проходят отборочные испытания под руководством главного героя и тренера Бирда. Авторы проекта уделили внимание и личной жизни героев. Зрители увидят, как Келли и Рой возобновляют общение. Ребекка проводит время на кухне со своим новым возлюбленным Маттео.

Создатель сериала Билл Лоуренс (Bill Lawrence), известный по проектам «Клиника» (Scrubs) и «Петух» (Shrinking), изначально планировал три сезона для истории американского тренера университетской команды, переехавшего в Англию. Продление стало возможным благодаря огромной популярности проекта у зрителей и критиков.

Источник: movieweb.com
Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет
Claude случайно удалил базу данных и резервные копии компании PocketOS за 9 секунд
GPD выпускает мини-ПК BOX с процессорами Intel Panther Lake и портом MCIO 8i у некоторых моделей
AMD Zen 6 получат снижающие задержки между CCD и IOD соединительные кристаллы Silicon Bridges
Toyota была в восторге от самодельного мини-Yaris Rally1 и отправила его в Монте-Карло самолетом
В Китае установили мобильный ядерный реактор на грузовик
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Counterpoint Research: Fairphone увеличивает продажи своих смартфонов на фоне спада рынка в целом

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
