Стриминговый сервис Apple TV представил официальный тизер продолжения популярного комедийного шоу о футболе «Тед Лассо» (Ted Lasso). Сериал, который с 2020 по 2023 год стал самым успешным оригинальным проектом платформы и собрал 61 номинацию на премию «Эмми», вернётся на экраны после трехлетнего перерыва.

Премьера назначена на 5 августа 2026 года. В ролике длительностью 69 секунд показан возврат Джейсона Судейкиса (Jason Sudeikis) в роли главного героя в Англию. Вместе с ним в кадре появляются актёры оригинального состава.

Сюжетная линия новых серий сосредоточится на формировании женской команды AFC Richmond. Тед Лассо вместе со своим ассистентом занимается просмотром кандидаток в состав клуба. На кадрах десятки женщин проходят отборочные испытания под руководством главного героя и тренера Бирда. Авторы проекта уделили внимание и личной жизни героев. Зрители увидят, как Келли и Рой возобновляют общение. Ребекка проводит время на кухне со своим новым возлюбленным Маттео.

Создатель сериала Билл Лоуренс (Bill Lawrence), известный по проектам «Клиника» (Scrubs) и «Петух» (Shrinking), изначально планировал три сезона для истории американского тренера университетской команды, переехавшего в Англию. Продление стало возможным благодаря огромной популярности проекта у зрителей и критиков.