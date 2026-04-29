Премьера комедийного фильма с Кевином Хартом (Kevin Hart) «72 часа» (72 Hours) состоится на Netflix 24 июля 2026 года. Это шестой полнометражный проект актёра для стримингового сервиса

Сюжет основан на оригинальной концепции, которая разрабатывалась более десяти лет. Главный герой Джо, женатый отец троих детей, случайно оказывается в групповом чате друзей жениха, готовящих мальчишник, из-за ошибки в адресе. Сначала он просто читает письма из ностальгии, но в итоге признается в ошибке. К его удивлению шафер группы Ник приглашает Джо присоединиться к поездке в Майами.

Источник: Netflix

Источник: Netflix

Источник: Netflix

У Ника есть скрытый мотив. Он надеется, что присутствие Джо и его размеренная семейная жизнь убедят лучшего друга Мейсона отменить свадьбу. Однако, план дает трещину, и появление Джо меняет всех участников событий в течение 72 хаотичных часов в Майами.

Режиссёром картины выступил Тим Стори (Tim Story), известный по работе над «Фантастической четверкой» (Fantastic Four).