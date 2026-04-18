На CinemaCon при аншлаге Lucasfilm показала финальный трейлер «Звёздные войны: Мандалорец и Грогу». Зрители увидели новое приключение Дина Джарина и его подопечного Грогу в постимперской галактике

Премьера трейлера вызвала активный интерес у публики и критиков. Сюжет новой ленты разворачивается вокруг приключений знаменитого охотника за головами Дина Джарина и его юного подопечного по имени Грогу, которого фанаты прозвали Малыш Йода. Герои противостоят остаткам имперских сил в галактике. В опубликованном материале авторы сфокусировали внимание на эмоциональной связи персонажей и подготовке к масштабным сражениям.

Источник: Lucasfilms

Режиссер Джон Фавро (Jon Favreau) собрал в проекте уже знакомых фанатам актеров во главе с Педро Паскалем (Pedro Pascal), к которым присоединились Сигурни Уивер (Sigourney Weaver) и Джереми Аллен Уайт (Jeremy Allen White). В фильме появится Ротта Хатт, пилоты и представители расы анселланов. В ролике зрители увидели обновленную модель корабля Razor Crest.

Источник: Lucasfilms

Производство картины стартовало после задержек, вызванных прошлогодними забастовками в киноиндустрии Голливуда. Сценарий делает акцент на необходимости защиты достижений Восстания и роли наставника в жизни маленького героя. Трейлер содержит эпизоды с применением боевых техник и юмористические моменты.

Официальный выход проекта в мировой прокат состоится 22 мая 2026 года.