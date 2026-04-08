Международная выставка буддизма в Южной Корее за четыре дня привлекла 250 тысяч гостей, которые пришли ради древних ритуалов и современной электронной музыки

Программа мероприятия включала необычные для религиозных пространств элементы. Центральным событием стала вечеринка электронной музыки на территории храма

В начале вечера на сцену вышел монах и прочитал отрывок из «Сутры сердца», известного буддийского текста. Те, кто был с ним знаком, подхватили чтение, остальные молча слушали и постепенно погружались в медитативный ритм. Спустя несколько минут настроение в пространстве храма начало меняться. За пультом появилась DJ Soda, её сет включал композиции Gangnam Style исполнителя PSY, Water певицы Tyla и EDM ремикс этого песнопения. «Буддизм, я люблю тебя!» крикнула Soda, когда солнце садилось за храмом. Позже одно из выступлений объединило монаха и танцевальную группу, исполнивших кавер на песни популярных корейских исполнителей.

Источник - The Korea Herald

Статистика показывает значительный сдвиг в возрасте аудитории. 73% гостей оказались от двадцати до тридцати лет. При этом 48% участников не относят себя к какой-либо конфессии.

На четырехстах тридцати пяти стендах продавали чётки, одежду с игривыми надписями и брелоки, а также предлагали медитации, консультации и чайные церемонии. Многие гости признавались, что пришли из любопытства после увиденного в соцсетях. Молодая пара, стоящая в очереди за сувенирами, заметила, что просто плывёт по течению и наслаждается моментом, не будучи при этом религиозными людьми.

Организаторы пояснили, что целью было сделать древние практики доступными для молодёжи. Они надеются, что подобные мероприятия станут поводом посетить храм тем, кто иначе бы туда не пошёл. По их словам, выставка уже превратилась в городской культурный фестиваль вокруг буддийских традиций, а не только в религиозное событие.