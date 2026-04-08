Inthenews
В Сеуле фестиваль буддизма с электронной музыкой собрал рекордную аудиторию - 250 тысяч гостей
Международная выставка буддизма в Южной Корее за четыре дня привлекла 250 тысяч гостей, которые пришли ради древних ритуалов и современной электронной музыки

Программа мероприятия включала необычные для религиозных пространств элементы. Центральным событием стала вечеринка электронной музыки на территории храма

В начале вечера на сцену вышел монах и прочитал отрывок из «Сутры сердца», известного буддийского текста. Те, кто был с ним знаком, подхватили чтение, остальные молча слушали и постепенно погружались в медитативный ритм. Спустя несколько минут настроение в пространстве храма начало меняться. За пультом появилась DJ Soda, её сет включал композиции Gangnam Style исполнителя PSY, Water певицы Tyla и EDM ремикс этого песнопения. «Буддизм, я люблю тебя!» крикнула Soda, когда солнце садилось за храмом. Позже одно из выступлений объединило монаха и танцевальную группу, исполнивших кавер на песни популярных корейских исполнителей.

                                                                  Источник - The Korea Herald

Статистика показывает значительный сдвиг в возрасте аудитории. 73% гостей оказались от двадцати до тридцати лет. При этом 48% участников не относят себя к какой-либо конфессии.

                                                                         Источник - The Korea Herald

На четырехстах тридцати пяти стендах продавали чётки, одежду с игривыми надписями и брелоки, а также предлагали медитации, консультации и чайные церемонии. Многие гости признавались, что пришли из любопытства после увиденного в соцсетях. Молодая пара, стоящая в очереди за сувенирами, заметила, что просто плывёт по течению и наслаждается моментом, не будучи при этом религиозными людьми.

Организаторы пояснили, что целью было сделать древние практики доступными для молодёжи. Они надеются, что подобные мероприятия станут поводом посетить храм тем, кто иначе бы туда не пошёл. По их словам, выставка уже превратилась в городской культурный фестиваль вокруг буддийских традиций, а не только в религиозное событие.

#южная корея #сеул #фестиваль буддизма #электронной музыкой
Источник: koreaherald.com
Популярные новости

Археологи реконструировали найденное в 1927 году в гробнице в Гизе платье из бисерной сетки
+
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Intel выпустила мобильный процессор Core Ultra 7 251HX
+
РБК: Рунет в понедельник вечером пережил второй крупный сбой за 3 дня
5
Затонувший 137 лет назад корабль нашли на дне озера Мичиган в удивительной сохранности
1
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
1
Intel Arc Pro B70 вышла в лидеры рынка рабочих GPU дешевле $1000
+
Принадлежащий «Росатому» производитель электроники завершил год с убытком в 464 миллиона рублей
6
Франция заработала 12,8 млрд евро на перевозке своего золота из США
3
Роскосмос подтвердил сроки сведения МКС с орбиты и создание российской станции к 2030 году
4
Intel продолжает производство процессоров Core 14-го поколения и чипсетов для плат с сокетом LGA1700
+
Уралвагонзавод продолжает наращивать производство многоцелевых вездеходов «Витязь»
+
Rockstar не переписывала движок для GTA 6 с нуля
+
Археологи нашли в Центральной Анатолии запечатанный под землёй обугленный хлеб возрастом 5000 лет
+
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
3DMark признал подход REDMAGIC нарушением правил тестирования смартфонов и исключил из рейтинга
+
Эксперт прогнозирует исчезновение массовых VPN в России к концу 2026 года
1
Фото коробки экшен-камеры Osmo Pocket 4 раскрыли её официальные характеристики ещё до анонса
1
«Ведомости»: мессенджер Max за квартал увеличил показ рекламы в 15 раз
+
Российские сёла и мелкие населенные пункты могут остаться без интернета из-за реформы телеком-рынка
+

Популярные статьи

«Вампиры бархатного зала», «Я иду искать 2»: субъективный краткий обзор фильмов
1
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
8
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
12
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
2
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
+
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
+
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
1
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
+

Сейчас обсуждают

UzBas
11:48
Если отключить мобильную связь. Количество телеграфных сообщений возрастет в сотни раз !!!
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
JAX1979
11:48
С новой виндой лучше в космос не запускать. А то начнет обновляться в неподходящий момент ))
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
sNQ
11:40
это пол. присмотрись, там плитка и шов виден.
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
sNQ
11:39
чел, зачем качать из интернета? закинул на флешку и не паришься.
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
ЦАГ
11:31
Лучше денег заплатить чем гoвнoмаксом пользоваться.
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Crash_TesT
11:14
Странный заголовок, естественно выйдут.
Смартфоны серии Redmi Note 17 выйдут на глобальный рынок
Влад Парыгин
10:49
Идиот тут ты. Венера и Титан представляют собой два экстремально разных типа атмосферных условий в Солнечной системе. Венера — это раскаленный ад с температурой и давлением атм, в то время как Ти...
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Влад Парыгин
10:46
Полстраны бомжует, а они на Иран залупились.
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
corsi
10:43
Заметно дешевле где бл...ть? В Китае Монжаро стоит 2 млн в переводе на рубли, и х... когда даже близко уроды к этой цене приблизятся. И с какого хера Volga на латинице?
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
Egorka
10:25
Главное не озвучено - бесплатность, в первую очередь, заграничных звонков, что максу в принципе не возможно
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
