Возвращённые экспонаты теперь находятся за стеклянной витриной под охраной двух полицейских с оружием. Речь идет о шлеме Коцофенешти возрастом примерно V–IV веков до нашей эры, который считают национальным достоянием Румынии. Кража вызвала громкий скандал и вопросы к безопасности международных выставок.
Прокурор Румынии Даниэла Буруянэ заявила журналистам, что страна ждала возвращения долго. Она назвала момент радостным для румынского народа.
Источник: ANP/AFP
Артефакты прибыли в музей Дренте из Национального исторического музея Румынии для выставки «Дакия. Империя золота и серебра». Экспозиция рассказывала о цивилизации, населявшей земли современной Румынии до римского завоевания в 106 году нашей эры.
Ограбление привело к разногласиям между Бухарестом и Гаагой. Правительство Нидерландов перечислило Румынии компенсацию в размере около 5,7 миллиона евро в качестве страховой выплаты. Румынские официальные лица отказались обсуждать дальнейшую судьбу этих денег.