Золотой дакийский шлем и два браслета возрастом около 2500 лет вернули в музей Дренте в городе Ассен. Их похитили оттуда вооружённые преступники 25 января 2025 года. Один браслет из комплекта пока не нашли

Возвращённые экспонаты теперь находятся за стеклянной витриной под охраной двух полицейских с оружием. Речь идет о шлеме Коцофенешти возрастом примерно V–IV веков до нашей эры, который считают национальным достоянием Румынии. Кража вызвала громкий скандал и вопросы к безопасности международных выставок.

Прокурор Румынии Даниэла Буруянэ заявила журналистам, что страна ждала возвращения долго. Она назвала момент радостным для румынского народа.

Источник: ANP/AFP

Артефакты прибыли в музей Дренте из Национального исторического музея Румынии для выставки «Дакия. Империя золота и серебра». Экспозиция рассказывала о цивилизации, населявшей земли современной Румынии до римского завоевания в 106 году нашей эры.

Ограбление привело к разногласиям между Бухарестом и Гаагой. Правительство Нидерландов перечислило Румынии компенсацию в размере около 5,7 миллиона евро в качестве страховой выплаты. Румынские официальные лица отказались обсуждать дальнейшую судьбу этих денег.