В европейских странах ищут новые способы борьбы с последствиями массового туризма. Если раньше на популярных направлениях вводили штрафы и налоги, то теперь некоторые города делают ставку на «пряники».

Два года назад Копенгаген запустил инициативу CopenPay, которая вознаграждает туристов за заботу об экологии. Путешественникам предлагают бесплатный велопрокат, прогулки по каналам и ланчи за эко-акции.

Идея датской столицы оказалась заразительной. Как сообщил глава туристической организации Wonderful Copenhagen, опытом датчан заинтересовались примерно 100 городов из Европы, Азии и Северной Америки. Они собираются поощрять приезжающих поездом, велосипедистов и тех, кто делает покупки в местных магазинах. Для подтверждения активностей потребуется предоставить фото или билет.

Альпийские горнолыжные курорты тоже меняют подход. В итальянской Via Lattea и французском Le Gets путешественникам, добирающимся до места отдыха на поезде, предоставляют скидки на ски-пассы в размере до 25%. В Швейцарии обладатели проездного Swiss Travel Pass могут бесплатно посетить более 500 музеев и получить скидку на подъёмниках.