Молодые трейдеры отдают предпочтение высокорисковым активам и рынкам прогнозов, пытаясь компенсировать ощущение экономического неравенства и отставания в доходах

Исследователи из американской компании Northwestern Mutual зафиксировали смену инвестиционных паттернов у молодых инвесторов. Поколение Z стало одним из основных драйверов так называемого финансового нигилизма, под которым понимают поведение инвесторов, утративших веру в традиционные экономические модели роста и делающих ставку на высокорисковые спекулятивные стратегии.

В отличие от миллениалов, которые рассматривают криптовалюту как инструмент долгосрочного сбережения средств, тщательно изучают проекты и предпочитают удерживать позиции годами, представители поколения Z выбирают иную тактику. Они ищут возможности для быстрой прибыли на рынке мем‑токенов, в сегменте высокорискованных крипто‑активов и на рынках прогнозов. Их привлекает высокая ликвидность и волатильность.

Аналитики связывают такую стратегию с тем, что молодежь видит свои возможности ограниченными в рамках текущей экономической системы. Опросы Northwestern Mutual показали, что около 80 процентов молодых инвесторов ощущают себя финансово отстающими и верят, что спекулятивные инструменты помогут быстрее достичь целей, чем традиционные методы.

Эксперты отмечают, что на рынок выходят новые инфлюенсеры из числа зумеров. Они привносят собственную терминологию и культуру из социальных сетей. Несмотря на общий рост оптимизма среди американских инвесторов, молодежь продолжает искать способы мгновенного прорыва, полагаясь на удачу и высокорискованные стратегии, пытаясь преодолеть последствия инфляции и стагнации в карьерных перспективах.