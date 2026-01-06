Мужчина, поверив обещаниям легкого дохода к новогодним праздникам, оформил кредиты и перевел крупную сумму злоумышленникам

По информации регионального управления МВД, костромич обратился в полицию после неудачной попытки заработать на онлайн-торгах цифровыми активами.

Следствие установило, что впервые предложение вложиться в криптобиржу он получил в конце лета 2025 года. Тогда мужчина направил на сообщенные реквизиты девять тысяч рублей в расчете на быстрый прирост вложений. Спустя два месяца представитель сервиса перестал выходить на связь и удалил свой аккаунт.

Через некоторое время с потерпевшим связался другой посредник, представившийся новым консультантом. Он убедил мужчину существенно увеличить объем операций: сначала до двадцати пяти тысяч рублей, затем заговорил о более серьезных суммах. В конце года костромич оформил несколько кредитных договоров на общую сумму около 2,3 млн рублей и перечислил деньги на указанные счета, часть средств передав курьеру.

Когда попытка вывести средства с «инвестиционного» счета закончилась неудачей, мужчина осознал, что стал жертвой обмана. Полиция проводит проверку и устанавливает причастных к преступлению лиц.