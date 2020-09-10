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Первый трейлер экранизации «Дюны» удивляет обилием звёзд

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Кинотеатры медленно открываются снова после карантина, и киностудии снова начинают выпускать трейлеры, чтобы разрекламировать свои запланированные запуски в 2020 году и позднее. Наконец, мы получили первый трейлер новой экранизации «Дюны» — классического научно-фантастического романа Фрэнка Герберта (Frank Herbert), который получал уже ранее целый ряд игровых адаптаций и экранизаций.

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История фокусируется на пустынной и самой опасной обитаемой планете Арракис, также известной как Дюна, которая стала ключевым местом в галактической борьбе за власть — это единственный источник спайса, необходимого как для космических путешествий, так и для бессмертия.

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Фильм расскажет о полном мистики и опасностей пути Пола Aтрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе (Timothée Chalamet). Главному герою предначертана судьба, величие которой он пока не в состоянии постичь. Умный и талантливый молодой человек должен отстоять будущее своей семьи и своего народа. Дворцовые интриги угрожают его жизни и превращают в неудобную мессианскую фигуру для жителей планеты, известных как фремены.

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На этот раз режиссёром «Дюны» стал Дени Вильнёв (Denis Villeneuve), ранее создавший такие картины, как «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049». Фильм может гордиться звёздным составом: к Тимоти Шаламе присоединились Оскар Айзек (Oscar Isaac), Ребекка Фергюсон (Rebecca Ferguson), Джош Бролин (Josh Brolin), Стеллан Скарсгард (Stellan Skarsgard), Дэйв Батиста (Dave Bautista), Зендея (Zendaya), Джейсон Момоа (Jason Momoa), Хавьер Бардем (Javier Bardem) и многие другие.

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Новый фильм «Дюна» экранизирует, как ожидается, только первую половину книги, а всё остальное будет в запланированном продолжении. И пока Warner Bros. выпускает картину для больших экранов, её материнская компания WarnerMedia планирует выпустить дополнительный телесериал для HBO Max, за пилотную серию которого тоже будет отвечать Дени Вильнёв.

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Премьера «Дюны» запланирована на 18 декабря 2020 года. Произойдёт ли это? «Довод» Кристофера Нолана (Christopher Nolan), тоже от Warner Bros., стал первым фильмом-блокбастером в кинотеатрах с начала пандемии, и, похоже, он неплохо показывает себя, особенно за пределами Соединённых Штатов, где всё ещё сильны ограничительные меры из-за COVID-19.

Кстати, напомним: в феврале прошлого года Funcom сказала, что собирается выпустить три игры во вселенной «Дюны». Планируется и масштабный многопользовательский проект в духе Conan Exiles. Но запуск последнего состоится только через несколько лет.

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