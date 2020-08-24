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H9 — новая флагманская модель серии H от компании Hongqi, известная многим пользователям Сети как Rolls-Royce китайского производства благодаря своему спортивному дизайну и роскошным функциям. 5 моделей варьируются по цене от 309 800 юаней ($44 782) до 539 800 юаней ($78 055).

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Новый автомобиль представительского класса позиционируется в сегмент C-Plus — немного выше, чем Mercedes-Benz E-Class (429 800–623 800 юаней) и BMW 5 серии (426 900–5499 900 юаней). Тем не менее, стартовая цена Hongqi H9 более чем на 100 000 юаней ниже перечисленных автомобилей известных марок. По цене машина ближе к люксовым брендам второго эшелона вроде Volvo S90 (372 900-505 900 юаней) и Cadillac CT6 (379 700-57 700 юаней) при учёте скидок.

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Hongqi H9 поставляется с двумя силовыми агрегатами: двухлитровая турбированная «четвёрка» с выходом в 252 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента или шестицилиндровый трёхлитровый аналог мощностью 272 лошадиные силы и пиковой тягой 400 Нм. Его трансмиссия подключена к 7-ступенчатой коробке передач с двойным сцеплением.

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Hongqi H9 использует новый язык дизайна в семействе автомобилей компании и выпускается в двухцветных вариантах и пяти монохромных цветовых исполнениях. Салон Hongqi H9 предлагает ощущение роскоши с примесью технологий: в отделке активно используется дерево и кожа.

Автомобиль поставляется с полноценной приборной панелью на основе ЖК-дисплея; большим центральным экраном с престижным мультимедийным комплексом; круговым видеообзором и парктрониками (полностью автоматическая парковка); адаптивным круиз-контролем с функцией отслеживания дорожной обстановки, слепых зон и системой экстренного торможения (автопилот уровня 2,5); четырёхзонной системой климат-контроля; и ручкой автоматического переключения передач. В дополнение к обычной 5-местной версии доступен 4-местный вариант.