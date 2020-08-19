Sega решила агрессивнее переносить игры на ПК после успеха в Steam во время карантина
Подразделение развлекательного контента японского издателя Sega, в которое входят видеоигры, было единственным светлым пятном в мрачном первом квартале: мировая пандемия сильно подорвала прибыльность курортов и залов игровых аркадных автоматов.
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В опубликованном недавно интервью с инвесторами Sega заявила, что повторные продажи каталога её старых игр значительно увеличились в марте и апреле этого года. Хотя в июне и июле рост замедлился, продажи по-прежнему были выше, чем в 2019 году. Ключевой платформой в тот период выступал магазин Steam, особенно в Европе и США, где потребители покупали цифровые игры во время изоляции.
Sega особо отметила показатели Persona 4: Golden — игры, вышедшей изначально на PlayStation Vita в 2012 году и запущенной в Steam в июне этого года. По словам компании, продажи портированной версии на ПК оказались значительно выше, чем ожидалось, и это повлияло на изменение стратегии.
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«В будущем мы намерены активно заниматься переносом ранее выпущенных игр на Steam и другие новые платформы, — отметила Sega. — В рамках новых принципов мы будем принимать во внимание мультиплатформенное развёртывание проектов».
Sega за пределами Японии хорошо известна как игровой издатель, ориентирующийся на ПК: в её портфеле есть ряд известных разработчиков стратегий и симуляторов вроде Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios и Sports Interactive. Наверняка продажи этих игр через Steam тоже выручили компанию во время карантина.
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Последние комментарии говорят о том, что руководство Sega в Японии хорошо осознало это преимущество и в будущих играх будет отдавать ПК тот же приоритет, что и другим платформам.
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