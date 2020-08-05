4 сентября «Мулан» выйдет в Disney Plus, но за просмотр придётся отдать $30
Руководители Disney прошлись по новому плану запуска фильма «Мулан» во время конференции с аналитиками. Эта экранизация с живыми актёрами минует кинотеатры и выйдет 4 сентября сразу в службе Disney Plus. Однако желающим посмотреть картину придётся платить $29,99 поверх стандартной абонентской платы в $6,99.
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Компания сообщила, что речь идёт о покупке фильма: заплатив эту сумму, пользователи Disney Plus будут сохранять к нему доступ, пока оплачивают подписку. Впрочем, возможно, заплатив $30, фильм смогут приобрести и те, у кого нет подписки на Disney Plus — на этот счёт пока нет полной ясности.
«Мы подумали, что важно найти альтернативные способы своевременного запуска „Мулан“», — отметил исполнительный директор Disney Боб Чапек (Bob Chapek). В странах, где служба Disney Plus недоступна, компания начнёт в тот же день прокат картины в кинотеатрах. Новая модель старта показов «Мулан» следует за объявлением Warner Bros. о том, что «Довод» режиссёра Кристофера Нолана (Christopher Nolan) выйдет в прокат в необычном режиме. «Довод» появится в 70 странах 26 августа, а 3 сентября дебютирует в США, но показы будут проходить по городам штатов по особому графику: страна всё ещё борется с эпидемией COVID-19.
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В прошлом месяце Disney отложила показы «Мулан» на неопределённый срок, изъяв кино из кинотеатрального расписания. Два других будущих фильма Disney — «Новые мутанты» и «Чёрная вдова» — пока сохранили даты выхода: 28 августа и 6 ноября, но всё может измениться в любое время.
Фильм «Мулан» столкнулся с трудностями. Изначально он должен был поступить в прокат 27 марта, но был перенесён на 24 июля и затем снова отложен на 21 августа. Наличие «Мулан» в Disney Plus должно немного помочь Disney, но остаётся неясно, как новая модель проката покажет себя на деле.
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