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Китайская компания Semiconductor Manufacturing International (SMIC) заключила соглашение с Пекинским комитетом по управлению экономическим и технологическим развитием (BDAC) о создании совместного предприятия. Последнее будет заниматься производством чипов с соблюдением 28-нм и более тонких технологических норм.

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Согласно заявке, опубликованной SMIC на Шанхайской фондовой бирже (SSE), фабрика нового совместного предприятия будет рассчитана на производство 100 000 12-дюймовых кремниевых пластин в месяц, когда

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на основе рыночного спроса.

Фабрика SMIC и DBAC будет создана с начальным капиталом в $5 млрд, из которых 51 % вложит SMIC. Совместное предприятие будет управляться SMIC, но принадлежать также и сторонним инвесторам, которые будут назначены BDAC. Ожидается, что компания сможет привлечь $7,6 млрд на первом этапе создания.

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SMIC является крупнейшим китайским контрактным производителем чипов, и недавно компания приступила к массовому производству с соблюдением своих самых передовых 14-нм норм FinFET. Продажи 14-нм чипов в I квартале формировали 1,3 % от общей выручки SMIC против 1 % в IV квартале 2019 года.

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SMIC планирует провести ежеквартальную конференцию 7 августа, чтобы обсудить результаты своей деятельности во втором квартале и представить перспективы бизнеса.