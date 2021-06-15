Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Эксперты: монету SHIBA INU ждет рост до 1$ к 2025 году

Криптоэксперты прогнозируют небывалый рост SHIB через 3-4 года
[ ] для раздела Блоги
3
RTX 3060 - цена снижена на порядок
Полнейший обвал цен 3070 Ti - падение почти в два раза
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.


реклама

Токен SHIB, торгующийся сегодня на уровне 0,00000711$ за монету, начинает расти вслед за расправляющим крылья Bitcoin и даёт невиданные перспективы для инвестиций.

анонсы и реклама
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-30 000р на 14Tb Toshiba
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
-25 000р на 3070 MSI Gaming
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung


Эксперты портала Market Realist уверены в непрерывном росте токена в цене. Прогнозируемый рост составит более 12 000 000% (да, вы не ошиблись, увидев столько нулей) к периоду 2024 - 2025 годов. Уже сейчас монеты оправляется после кратковременной майской "криптозимы" и начинает свой рост вслед за ведущими монетами и токенами криптовалютного рынка.

реклама

«Если токен Shiba Inu сохранит имеющийся уровень роста, то он сможет достичь стоимости в 1 доллар к концу 2021 года. Но более реалистичный прогноз говорит о том, что если он будет расти со скоростью 20% в месяц, потребуется около пяти лет, чтобы достичь 1 доллара США, что указывает на сроки не ранее 2025 года", - сообщает портал Market Realist.

SHIBA INU, как и DOGE coin, являются весьма интересными кандидатами для инвестирования, ведь сейчас всего за 15$ (минимальный платеж на Binance, например) можно приобрести и захолдить 2 500 000 токенов, которые впоследствии, если немного потерпеть, принесут тысячекратную прибыль.

Естественно, не стоит зацикливаться на одной монете. Нужно максимально диверсифицировать свой крипто-пакет на бирже - тогда вы в любом случае останетесь в плюсе, даже если некоторые из токенов начнут отрицательный рост.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

криптовалюты крипта shiba inu крипторынок binance binance smart chain shib крипотовалюта шиба шиба ину
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
18
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
8
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
32
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
45
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
16
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
30

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 39
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 32
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Все смартфоны Xiaomi сломались после обновления прошивки MIUI 12 / MIUI 12.5
32
GeForce RTX 3060 вернулась в магазины РФ и стоит на 35 000 рублей дешевле GeForce RTX 2060
44
Падение рынка криптовалют сделало многие монеты неприбыльными, а майнеры теряют по $80 в месяц
53
Падение цен на видеокарты продолжается – GeForce RTX 3060 уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 2060
21
Реальные покупатели GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р делятся фотографиями и личным опытом на сайте DNS
61
Redmi Note 7, Mi 8 и другие 12 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат MIUI 12.5
12
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
93
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
37
Наиболее популярные инженерные коды для смартфонов OnePlus, Samsung и Xiaomi на Android
2
Медная крышка для процессоров AMD Ryzen оценена в $25
23
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
61
NVIDIA намеревается ограничить поставки GeForce RTX 2060, чтобы освободить дорогу для GeForce RTX 3060
13
Windows 10 не вечна — известна дата прекращения её поддержки
5
Starfield выйдет спустя ровно 11 лет после The Elder Scrolls V Skyrim
4
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
89
ДНС продолжает разыскивать геймеров, которые смогли купить у них RTX 3070 Ti и 3080 Ti
28
Китайские майнеры присматриваются к РФ и могут наводнить несколько регионов Биткоин-фермами
57
Геймплейный трейлер вдохновлённой «Героями Меча и Магии» стратегии Songs of Conquest
3
Курс Bitcoin взлетел после слов Маска и возможности оплачивать автомобили Tesla криптовалютой
98
Стали известны системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 – 150 Гб и Radeon RX 580 на минималках
49

Популярные статьи

"Олды vs Ньюфаги": пять кулеров-"толстяков" vs R7-3700 Pro
78
Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
18
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
14
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
8
Sniper Ghost Warrior Contracts 2: трудная работа
11
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
10

Сейчас обсуждают

Adam01
15:00
Исходя из вашего пояснения я делаю вывод что слова в русском языке территория и страна это слова синонимами
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
REY_B_
15:00
Скорее сами не понимают. И не хотят понимать. Штампуют одно и то же. К сожалению, сейчас так почти везде.
Разработчики Gothic и Risen анонсировали ELEX II — продолжение винтажного ролевого экшена с открытым миром
Andrey Ivanov
15:00
А в это время доходы алкашей падали 800лет, а в моем Ростове авто поставить негде уже с некоторых пор, весь двор в машинах и новостройку купить-все раскуплено или по ценам перекупщиков, давай расскажи...
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Сергей Чекалин
14:59
Китайцы сделали индукционную плитку и назвали ее зарядкой для телефона?
Xiaomi выпустит смартфон без разъёмов со 120-ваттной беспроводной зарядкой
Павел Вайсберг
14:59
window.location.href = window.location.origin.replace('ru', 'ua');
C помощью плоттера от madMAx43v3r установлен новый рекорд скорости создания плота Чиа
dyam
14:58
никогда такого не было и вот опять... будто это первая игра с такими багами вышедшая на ПС. Тут скорее решает ожидания vs реальность.
Стоимость акций CD Projekt достигла максимума с марта на фоне возвращения страницы Cyberpunk 2077 в PS Store
ахахах
14:57
вобще неинтересно чё там у хохлов происходит в стране 404,а вот завтрашняя встреча президентов России и США неспорю интересна(она важная и как там мир разрежут они пока неясно).Но знаю одно-хлеб режут...
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Simon Crebbs
14:57
наверное, менеджеры фокус-группы решили, что игры в духе старой Готики слишком сложны для понимания современного среднестатистического тинэйджера?
Разработчики Gothic и Risen анонсировали ELEX II — продолжение винтажного ролевого экшена с открытым миром
Maximus Autismus
14:57
Свыня, расскажи как с хазарским каганатом, дивлет-гиреями в Крыму, османами, поляками сохранались чистокровные протоукры, у которых от обрезанных елдаков появились чернобровые дивчины и турецкий фасон...
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Kostya Moiseev
14:57
Россия
Сигналы США тайваньским производителям о переносе производства становятся всё настойчивее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем