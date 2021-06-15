Эксперты: монету SHIBA INU ждет рост до 1$ к 2025 году
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Токен SHIB, торгующийся сегодня на уровне 0,00000711$ за монету, начинает расти вслед за расправляющим крылья Bitcoin и даёт невиданные перспективы для инвестиций.
Эксперты портала Market Realist уверены в непрерывном росте токена в цене. Прогнозируемый рост составит более 12 000 000% (да, вы не ошиблись, увидев столько нулей) к периоду 2024 - 2025 годов. Уже сейчас монеты оправляется после кратковременной майской "криптозимы" и начинает свой рост вслед за ведущими монетами и токенами криптовалютного рынка.
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«Если токен Shiba Inu сохранит имеющийся уровень роста, то он сможет достичь стоимости в 1 доллар к концу 2021 года. Но более реалистичный прогноз говорит о том, что если он будет расти со скоростью 20% в месяц, потребуется около пяти лет, чтобы достичь 1 доллара США, что указывает на сроки не ранее 2025 года", - сообщает портал Market Realist.
SHIBA INU, как и DOGE coin, являются весьма интересными кандидатами для инвестирования, ведь сейчас всего за 15$ (минимальный платеж на Binance, например) можно приобрести и захолдить 2 500 000 токенов, которые впоследствии, если немного потерпеть, принесут тысячекратную прибыль.
Естественно, не стоит зацикливаться на одной монете. Нужно максимально диверсифицировать свой крипто-пакет на бирже - тогда вы в любом случае останетесь в плюсе, даже если некоторые из токенов начнут отрицательный рост.
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