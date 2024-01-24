Новая разработка Disney, которая может совершить революцию в индустрии развлечений.

Компания Disney разработала VR-пол под названием HoloTile. Это модульная и расширяемая система, которая позволяет пользователям свободно ходить и перемещаться в виртуальных средах. Система состоит из небольших круглых плиток, которые укладываются на пол. Плитки оснащены датчиками, которые отслеживают движение пользователя и соответствующим образом корректируют виртуальную среду. Это позволяет пользователям ходить и двигаться в любом направлении, не боясь столкнуться со стенами или другими объектами.

HoloTile все еще находится в разработке, но он имеет потенциал стать революцией в мире виртуальной реальности. Устройство позволит пользователям перемещаться в виртуальном мире гораздо более естественным способом, чем традиционные VR-гарнитуры, что сделает игровой опыт захватывающими и увлекательными и при этом снизит риск укачивания. Конечно, данная разработка будет слишком дорогой для домашнего использования и скорее всего, будет предназначена для парков аттракционов и тематических игровых пространств.