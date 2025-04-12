На конференции Google Cloud Next 25 в Лас-Вегасе компания Google продемонстрировала, как генеративный ИИ и специализированные агенты меняют подход к бизнесу, безопасности, творчеству и инфраструктуре.

Google Cloud провела одно из крупнейших событий года — Google Cloud Next 25, собрав более 500 клиентов и партнеров, чтобы показать реальное влияние искусственного интеллекта на бизнес. Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи и CEO Google Cloud Томас Курян представили ключевые достижения и новинки, которые задают будущее корпоративных технологий.

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В центре внимания оказалась новая инфраструктура для ИИ. Обновлённая архитектура гиперкомпьютераGoogle обеспечивает более высокую производительность при меньших затратах. Ключевое обновление — это TPU Ironwood, седьмое поколение чипов для машинного обучения, которое обеспечивает 10-кратный прирост производительности.

Кроме того, модели Gemini теперь можно запускать локально с помощью Google Distributed Cloud через партнеров, таких как NVIDIA и Dell, — что важно для компаний с высокими требованиями к безопасности данных.

А обновленная платформа Vertex AI теперь предлагает расширенные функции генерации видео, изображений, музыки и речи:

Veo 2 — продвинутая генерация видео с функциями вставки, перекраски и управления камерой.

Chirp 3 — возможность создания уникального голоса из 10 секунд аудио и улучшенное распознавание речи.

Imagen 3 — более точная генерация изображений и расширенные функции редактирования, включая удаление объектов.

Lyria — новая модель для генерации музыки.

Эти инструменты уже внедряются такими брендами, как L’Oréal, Kraft Heinz и Goodby Silverstein & Partners, для ускорения и автоматизации креативных процессов.

Искусственный интеллект в форме специализированных агентов (AI-агентов) уже используется в розничной торговле, энергетике и разработке ПО:

Lowe’s и Wendy’s — клиентоориентированные агенты;

Wayfair и AES — аналитика и обработка данных;

Google — агенты для повышения продуктивности разработчиков;

Dunn & Bradstreet — кибербезопасность.

Google представила обновлённый Agentspace с no-code-сборщиком агентов и интеграцией в Chrome, что делает ИИ-доступность массовой.

Впервые представлен Agent2Agent — открытый стандарт, позволяющий ИИ-агентам от разных разработчиков безопасно взаимодействовать. Это поддержано более чем 50 компаниями. В связке с Agent Developer Kit (ADK) и библиотекой Agent Garden Google создаёт экосистему для быстрого создания мощных ИИ-решений.

Кроме того, Google объявила о расширении Cloud WAN — высокоскоростной сети, ранее использовавшейся только внутри компании, теперь доступной бизнесу и правительствам. Сеть охватывает 42 региона и предлагает низкую задержку и масштабируемость.

Также Google представила Unified Security — платформу для аналитики угроз, безопасности приложений и веб-доступа, построенную на базе Gemini AI. Среди новых функций:

ИИ-агент для сортировки и расследования угроз;

ИИ-агент для анализа вредоносного кода;

Единая система данных безопасности.





"ИИ позволяет переосмыслить, что возможно — от бизнес-задач до культуры. Мы создаём технологии, которые помогают компаниям расти быстрее, безопаснее и умнее", — отметил Томас Курян.