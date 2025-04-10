iPhone Fold и iPad Fold могут выйти уже в 2026 году

Слухи о разработке складных устройств от Apple набирают обороты. Согласно новой аналитической записке Джеффа Пу, опубликованной изданием 9to5Mac, компания из Купертино планирует представить сразу два складных гаджета — iPhone Fold и iPad Fold — уже в 2026 году.

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Аналитик утверждает, что оба устройства — 7,8-дюймовый складной iPhone и 18,8-дюймовый iPad Fold — выйдут в массовое производство в четвертом квартале 2026 года. Это подтверждает его более ранний прогноз, сделанный в августе прошлого года.

Интересно, что ранее известный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg высказывал более сдержанный прогноз. По его данным, Apple работает над устройством, которое в разложенном виде будет похоже на два iPad Pro, стоящих рядом. Однако, по его информации, релиз такого продукта может состояться лишь к 2028 году.

Аналитики 9to5Mac отмечают, что Джефф Пу обычно строит свои прогнозы на основе широкого круга источников — от цепочек поставок до отчетов других инсайдеров, включая самого Гурмана. Тем не менее, его уверенность в том, что уже в 2026 году Apple выпустит два складных устройства, выглядит смелой.

Если прогноз Пу сбудется, осень 2026 года может стать одним из самых значимых сезонов в истории Apple, ознаменовав дебют сразу двух новых форм-факторов.

Пока что компания официально не комментирует информацию о складных устройствах, но интерес к ним со стороны пользователей и аналитиков продолжает расти.