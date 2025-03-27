В ходе мероприятия компания обновит свои операционные системы, может представить новый Mac Pro и некоторые усовершенствования Apple Intelligence.

Apple официально объявила, что ежегодная Всемирная конференция разработчиков (WWDC) в 2025 году пройдет с 9 по 13 июня. Как и в предыдущие годы, это будет бесплатное онлайн-мероприятие, которое начнется с видеообзора, на котором компания представит обновления своих операционных систем и, возможно, новые устройства. В этом году особое внимание будет уделено развитию Apple Intelligence.

Традиционно первое утро конференции станет площадкой для крупных анонсов Apple. В этом году ожидается ряд обновлений для iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Также ходят слухи о возможном анонсе нового Mac Pro.

Apple проведет очное мероприятие в Apple Park 9 июня, на котором разработчики смогут вживую посмотреть основные презентации, встретиться с экспертами компании и принять участие в групповых лабораториях. Особый статус получат победители Swift Student Challenge — 50 лучших участников конкурса пригласят в Apple Park на трехдневное мероприятие.

На WWDC 2024 Apple впервые представила свою стратегию в области искусственного интеллекта, и ожидается, что в этом году компания расскажет о развитии Apple Intelligence. Одной из ключевых тем станет улучшенная версия Siri. Ранее Apple демонстрировала возможности голосового помощника, включая функцию, которая позволяет Siri идентифицировать людей по информации из календаря и контактов. Эти обновления пока не были реализованы, но ожидается, что Apple сделает значительный шаг вперед в iOS 19.

Согласно утечкам, Siri получит расширенные функции контекстного понимания, что позволит ей анализировать содержимое экрана и взаимодействовать с пользователем более естественным образом. Также ходят слухи о возможном появлении чат-бота Siri в iOS 19.

Apple традиционно представляет новую версию iOS на WWDC, а затем выпускает бета-версии для разработчиков и широкой аудитории. Финальный релиз iOS 19 ожидается осенью 2025 года. В числе возможных нововведений — переработка интерфейса камеры, заимствование дизайнерских решений из Apple Vision Pro и другие изменения, направленные на улучшение пользовательского опыта.

Для macOS крупных утечек пока не было, но ожидается, что Apple интегрирует Apple Intelligence и, возможно, внедрит элементы дизайна visionOS. WatchOS 12, вероятно, получит обновления, связанные с новыми моделями Apple Watch, которые выйдут в конце года.

Также внимание будет приковано к tvOS, которая управляет не только Apple TV 4K, но и HomePod. Ходят слухи о возможном запуске нового устройства Home Hub, который может быть представлен на WWDC 2025.

Mac Pro не обновлялся с июня 2023 года и уступает Mac Studio в производительности и популярности. Apple может использовать WWDC 2025 для представления нового Mac Pro, особенно если он получит значительные изменения, такие как улучшенные чипы Apple Silicon и обновленный дизайн.

Среди прочих слухов — возможный выпуск AirTag второго поколения с более точным отслеживанием, но остается под вопросом, достаточно ли этого, чтобы занять место в главной презентации WWDC.

Apple никогда не торопится с анонсами, но WWDC традиционно становится площадкой для громких заявлений. В течение недели разработчики получат доступ к дополнительным техническим сессиям, где смогут глубже изучить новые инструменты и технологии компании. Остается дождаться 9 июня, чтобы узнать, какие именно новинки приготовила Apple.