Broadcom интересуется сегментами проектирования и маркетинга микросхем, в то время как TSMC рассматривает возможность приобретения ее производственных предприятий.

По данным источников, цитируемых The Wall Street Journal, две технологические корпорации — Broadcom и TSMC — рассматривают возможность приобретения различных подразделений Intel. Если сделка состоится, это может привести к разделению компании, где Broadcom получит сегменты, связанные с разработкой и маркетингом чипов, а TSMC займется приобретением заводов по их производству.

Broadcom, известная своей стратегией целенаправленных приобретений, уже начала неофициальные консультации с финансовыми советниками о возможном предложении. Однако реализация этого плана, вероятно, потребует участия партнера, который сможет управлять производственными мощностями Intel. В свою очередь, TSMC рассматривает возможность формирования консорциума инвесторов, чтобы приобрести заводы Intel и тем самым укрепить свои позиции на рынке полупроводников.

Несмотря на интерес со стороны Broadcom и TSMC, обсуждения находятся на ранних стадиях, и официальных предложений пока не поступало. Тем не менее, финансовые трудности Intel делают компанию потенциальной целью для приобретения: в 2023 году убытки в ее производственном сегменте достигли 7 миллиардов долларов, а стоимость акций упала на 60%.

Однако потенциальное поглощение сталкивается с серьезным препятствием со стороны правительства США. Вашингтон рассматривает производственные мощности Intel как стратегически важные для национальной безопасности. Администрация Трампа уже выразила обеспокоенность возможностью передачи заводов американской компании под контроль иностранного производителя.

Недавнее заявление Белого дома указывает, что, несмотря на общую поддержку иностранных инвестиций, контроль TSMC над фабриками Intel в США маловероятно получит одобрение регуляторов. Это особенно актуально в контексте текущей государственной стратегии, направленной на поддержку национального производства полупроводников и снижение зависимости от зарубежных поставщиков.

Если сделка состоится, это может означать значительный сдвиг в полупроводниковой индустрии, где компании начнут специализироваться либо на разработке, либо на производстве чипов. Однако успех переговоров будет зависеть от множества факторов, включая политические и экономические риски, а также необходимость согласования с регулирующими органами.

Будущее Intel остается неопределенным, и пока не ясно, приведут ли обсуждения к крупной реструктуризации компании или останутся лишь гипотетическими планами на фоне жесткой конкуренции на рынке.