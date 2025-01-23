Претендентами на покупку также являются Oracle и Amazon

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку идее приобретения социальной сети TikTok его соратником и миллиардером Илоном Маском. Об этом Трамп заявил в ходе выступления в Белом доме, сообщает CNN.

На вопрос, поддерживает ли он покупку платформы Маском, Трамп ответил: «Да, поддержу». При этом он подчеркнул, что успешное завершение сделки возможно только при получении официального разрешения от правительства США. «Я встречался с владельцами TikTok, крупными владельцами, и могу сказать, что он ничего не стоит без разрешения. Это ценность около триллиона долларов, и мы можем превратить его в стратегически важный актив для Америки», – заявил президент.

Трамп предложил, чтобы в случае покупки половина стоимости TikTok была передана правительству США в обмен на разрешение. По его словам, это позволит платформе сохранить долгосрочную прибыльность и стратегическую поддержку государства.

Потенциальные покупатели TikTok Среди возможных претендентов на покупку платформы называются не только Илон Маск, но и соучредитель Oracle Ларри Эллисон, миллиардер Фрэнк МакКорт, инвестор Кевин О'Лири, а также компании Amazon и Oracle.

Bloomberg сообщает, что Фрэнк МакКорт и Кевин О'Лири уже сделали официальное предложение о покупке TikTok. О'Лири даже провел личную встречу с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, где обсудил детали сделки. В отличие от Маска, который может столкнуться с антимонопольными ограничениями из-за владения платформой X (бывший Twitter), у О'Лири отсутствуют такие сложности.

Oracle и Amazon, уже имеющие деловые связи с TikTok, также считаются сильными претендентами. После недавнего вмешательства Трампа Oracle помогла возобновить работу TikTok в США, несмотря на угрозу штрафов.