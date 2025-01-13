Есть множество способов, как ИИ сможет помочь в медицине, особенно в области разработки лекарств

Nvidia Corp. объявила о стратегическом партнерстве с Illumina Inc., Mayo Clinic и рядом других организаций здравоохранения с целью ускорения внедрения искусственного интеллекта в медицину и фармацевтику. Этот шаг направлен на то, чтобы использовать мощные технологии Nvidia для улучшения диагностики, разработки лекарств и управления медицинскими процессами.

Компания Illumina, мировой лидер в секвенировании генов, примет платформу генеративного ИИ от Nvidia для разработки новых подходов в химии и биологии. Mayo Clinic, один из крупнейших медицинских исследовательских центров в США, внедрит новейшее оборудование Nvidia и программные решения для улучшения цифровой патологии, что позволит повысить точность и скорость диагностики заболеваний.

Чипы Nvidia являются основой новых серверов, используемых для создания программного обеспечения ИИ. Компания также предлагает полупроводники и программное обеспечение для ускорения разработки лекарств и оптимизации клинических испытаний. По мнению Дженсена Хуана, ИИ может стать катализатором новой промышленной революции, приводя к широкому использованию виртуальных помощников и роботов в различных отраслях.

Руководители Nvidia считают, что их технологии могут значительно ускорить разработку лекарств. Например, ИИ может упростить управление логистикой клинических испытаний, которые обычно занимают много времени и требуют больших ресурсов. Виртуальные агенты на основе ИИ помогут в таких задачах, как планирование, сбор и обработка данных.

Одним из ключевых направлений работы Nvidia является развитие компьютерного моделирования и виртуального скрининга. Эти методы позволят сократить объем физической лабораторной работы и ускорить процесс создания новых лекарств. Nvidia предоставляет чертежи для создания специализированных компьютеров, которые смогут быстрее моделировать структуры белков и проводить виртуальные исследования.

По мнению руководителей компании, использование ИИ позволит создать цифровых двойников пациентов на основе данных патологии. Эти виртуальные модели помогут персонализировать лечение и ускорить процесс диагностики.