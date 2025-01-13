Запланированный запуск в 6 утра по Гринвичу пришлось отложить как минимум на сутки из-за некоторых технических неполадок

Космическая компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, была готова к первому запуску своей ракеты New Glenn из Флориды рано утром в понедельник. Однако обратный отсчет миссии был продлен, чтобы изучить возникшие проблемы в последнюю минуту перед важным дебютом на околоземной орбите.

Ракета New Glenn, частично многоразовая и высотой в 30 этажей, находилась на стартовой площадке Blue Origin на станции космических войск на мысе Канаверал. Изначально старт был запланирован на 1:00 утра по восточному времени США (06:00 по Гринвичу) после загрузки метана и жидкого кислорода в качестве топлива. Однако обратный отсчет был несколько раз приостановлен, и к 2:20 ночи пресс-секретарь компании сообщил в прямом эфире, что команды миссии изучают «несколько аномалий», не уточнив их природу.

Данный запуск является кульминацией многомиллиардного проекта, который разрабатывался на протяжении десяти лет. Миссия включает попытку посадки первой ступени ускорителя New Glenn на баржу в Атлантическом океане через 10 минут после старта, в то время как вторая ступень продолжит движение к орбите.

«Больше всего мы нервничаем из-за посадки ускорителя», — сказал Джефф Безос в интервью Reuters перед запуском. «Очевидно, что в первом полете на любой фазе миссии может произойти аномалия, так что может случиться все, что угодно».

Внутри грузового отсека New Glenn находится первый прототип транспортного средства Blue Ring от Blue Origin — маневренного космического корабля, который компания планирует предложить Пентагону и коммерческим клиентам для миссий по обеспечению национальной безопасности и обслуживанию спутников. Вывод этого космического корабля на заданную орбиту в ходе первого запуска ракеты станет редким достижением для космической индустрии.

«Если бы мы смогли это сделать, это был бы большой успех», — отметил Безос. «Посадка ускорителя была бы вишенкой на торте».

Разработка New Glenn охватывала трех генеральных директоров Blue Origin и сопровождалась многочисленными задержками. За это время компания SpaceX Илона Маска превратилась в лидера отрасли благодаря своей многоразовой ракете Falcon 9, которая стала самой активной ракетой в мире.

В конце 2023 года Безос принял меры по ускорению работы Blue Origin, уделив приоритетное внимание разработке New Glenn и ее двигателей BE-4. Он назначил Дэйва Лимпа, ветерана Amazon, генеральным директором, который, по словам сотрудников, внес ощущение срочности в конкуренцию со SpaceX.

New Glenn более чем в два раза мощнее Falcon 9 и уже имеет десятки контрактов на запуск с клиентами на общую сумму в миллиарды долларов. Этот запуск может стать важным шагом на пути к укреплению позиций Blue Origin на рынке космических запусков.