Аналитики ожидают прибыль в четвертом квартале в размере $11,4 млрд.

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), крупнейший мировой производитель передовых чипов, ожидает значительного роста чистой прибыли за четвертый квартал 2024 года на фоне растущего спроса на технологии искусственного интеллекта. По оценкам аналитиков, чистая прибыль компании составит 377,95 млрд тайваньских долларов ($11,41 млрд), что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

TSMC — ключевой поставщик чипов для таких технологических гигантов, как Apple и Nvidia, которые активно развивают направления, связанные с ИИ. По данным LSEG SmartEstimate, компания значительно превысит показатели прошлого года, когда чистая прибыль за четвертый квартал составила 238,7 млрд тайваньских долларов.

На прошлой неделе TSMC сообщила о скачке выручки в четвертом квартале в тайваньских долларах, что превзошло ожидания рынка. Ожидается, что в четверг компания представит прогноз выручки в долларах США и обновит свои планы на текущий год.

Аналитики ожидают, что 2025 год станет еще одним успешным годом для TSMC благодаря клиентам, работающим в сфере ИИ. «TSMC продолжит расти благодаря своему участию в ИИ-технологиях, и мы оптимистично настроены по поводу сотрудничества компании с новой администрацией США», — сказал Бретт Симпсон, соучредитель и старший аналитик Arete Research.

Компания активно вкладывает средства в расширение своего присутствия за рубежом, в частности в США. TSMC инвестирует 65 млрд долларов в строительство трех заводов в Аризоне, что делает этот проект крупнейшим прямым иностранным инвестиционным проектом в США. Несмотря на это, руководство компании подчеркивает, что основное производство останется на Тайване.

Эдвард Чен, председатель инвестиционного подразделения Fubon Financial, отметил, что успех компании во многом будет зависеть от прогресса на аризонских заводах и качества производимых чипов. «Важно будет увидеть, насколько эффективными окажутся новые мощности и как на спрос повлияют возможные тарифы новой администрации США», — добавил он.

TSMC также обновит свои прогнозы на текущий квартал и весь 2025 год, включая запланированные капитальные затраты. В октябре компания заявила, что капитальные расходы в 2025 году будут выше, чем в предыдущем году, хотя точных цифр не озвучила. По прогнозам, капитальные затраты в 2024 году составят более 30 млрд долларов.

Рост интереса к технологиям искусственного интеллекта положительно сказался на стоимости акций TSMC. За прошлый год акции компании, котирующиеся на Тайбэйской фондовой бирже, выросли на 81%, тогда как более широкий рынок показал рост на 28,5%.

Благодаря своему стратегическому положению и инвестициям в передовые технологии, TSMC продолжает оставаться одним из ключевых игроков на мировом рынке полупроводников, особенно в условиях растущего спроса на чипы для искусственного интеллекта.

*($1 = 33,1280 тайваньских долларов)