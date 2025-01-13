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Oxygen_92
Иран усиливает противовоздушную оборону новой РЛС Nazir
Новая РЛС находится на высоте 3,7 км, что значительно расширяет радиус

Иран продолжает наращивать свои возможности в области противовоздушной и противоракетной обороны. Одним из ключевых элементов этой стратегии стала новая радиолокационная станция (РЛС) Nazir, установленная в высокогорной провинции Гильян на берегу Каспийского моря. Новая РЛС расположена на вершине горы Сумам на высоте 3721 метр, что обеспечивает ей значительное преимущество в области обзора.

По данным иранских источников, включая Islamic World News, РЛС Nazir способна обнаруживать воздушные и ракетные цели на расстоянии до 800 км и на высотах до 30 км. Это позволяет станции фиксировать малозаметные объекты, такие как крылатые ракеты, а также запуск баллистических ракет. Впервые технология, лежащая в основе Nazir, была продемонстрирована еще в 2015 году.

Уникальное расположение на вершине горы Сумам обеспечивает радиогоризонт для обнаружения целей на высоте 50 метров на расстоянии около 280 км. Это означает, что Nazir может фиксировать условные крылатые ракеты на такой дальности, если чувствительность радара позволяет выявлять такие малозаметные объекты. Для целей, находящихся на высоте около 18 км, заявленная дальность обнаружения достигает 800 км, а самолеты на высоте 5 км могут быть обнаружены на расстоянии около 500 км.

РЛС Nazir закрывает ранее существовавшую лакуну в северной зоне иранской системы ПВО. Теперь эта станция позволяет контролировать воздушное пространство, охватывающее территории Азербайджана, Армении, восточных районов Турции, а также части Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Иранские источники утверждают, что одной из причин установки Nazir стало использование воздушного пространства Азербайджана израильскими пилотами во время недавних атак на иранские объекты. Теперь Иран будет заранее фиксировать потенциальные угрозы с северного направления.

Спутниковые снимки, предоставленные источниками, показывают, что строительство РЛС Nazir началось еще в 2022 году. К концу 2023 года основные конструкции антенн были завершены. Однако сама станция представляет собой не только антенны, но и комплекс приемопередающей аппаратуры, систем питания и других вспомогательных устройств. Возможно, только сейчас Nazir была принята в эксплуатацию или начала работу в полноценном режиме.

Установка новой РЛС Nazir в значительной степени укрепляет систему противовоздушной обороны Ирана. Высокогорное расположение станции позволяет значительно увеличить радиогоризонт и повысить эффективность обнаружения различных угроз. Это дает Ирану преимущество в обеспечении безопасности своего воздушного пространства и контроля за потенциальными угрозами со стороны соседних государств.

Введение в эксплуатацию новой РЛС подчеркивает стремление Ирана к независимости в обеспечении собственной безопасности и укреплению своих оборонных возможностей в условиях сложной геополитической обстановки в регионе.

#иран #пво #рлс
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