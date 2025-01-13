Теперь фрегат будет оснащён противовоздушной и противолодочной системой обороны.

Федеральное ведомство по оборудованию, информационным технологиям и поддержке на борту бундесвера (BAAINBw) подписало контракт с компанией Diehl Defence GmbH & Co. KG на исследование возможности интеграции системы управляемых ракет IRIS-T SLM на фрегаты класса F125 — Baden-Württemberg. Контракт предусматривает проектирование, производство демонстратора и его интеграцию в корабельные системы.

По информации из немецкого издания Naval News, основной задачей проекта является анализ рисков и разработка демонстратора системы IRIS-T SLM для использования на фрегатах F125. Исследование будет проводиться в рамках третьего уровня исследований и технологий (R&T) и доведено до уровня технической готовности 6, что соответствует готовности демонстратора системы.

Контракт также включает создание монтажной рамы для двух наземных пусковых установок IRIS-T SLM, их интеграцию в корабельные системы, включая подключение к операционному центру и радарам.

IRIS-T SLM — это система противовоздушной обороны класса «земля-воздух» средней дальности, разработанная компанией Diehl Defence. Она обеспечивает защиту на расстоянии до 40 км. Первоначально ракета была предназначена для установки на грузовиках, но позже была адаптирована для использования в контейнерных пусковых установках, что обеспечивает её модульность и возможность размещения на различных платформах.

Ракета IRIS-T SL представляет собой улучшенную версию ракеты IRIS-T класса «воздух-воздух». Она оснащена усовершенствованным ракетным двигателем для увеличения дальности и системой управления, основанной на инерциальной навигации с использованием GPS. На завершающем этапе полёта ракета наводится непосредственно на цель с помощью встроенного канала передачи данных.

Система IRIS-T SL может запускаться из многофункционального контейнера, что позволяет обеспечить защиту на 360 градусов от самолётов, вертолётов, беспилотников и других ракет. Ракета может быть интегрирована в различные системы управления огнём через стандартизированные интерфейсы.

Интеграция системы IRIS-T SLM значительно расширит возможности фрегатов класса F125, которые в настоящее время лишены систем противовоздушной (AAW) и противолодочной (ASW) обороны. Это стало очевидным фактором в начале 2024 года, когда фрегат «Баден-Вюртемберг» не смог пересечь Красное море во время возвращения из развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе.

С внедрением новой системы корабли смогут лучше защищаться от воздушных угроз, что повысит их эффективность при выполнении миссий в разных регионах мира.

Фрегаты класса F125 — одни из самых современных кораблей в составе немецкого флота. Проект был запущен в июне 2007 года, а стоимость контракта на строительство четырёх кораблей составила около 3 миллиардов долларов. Первое судно, «Баден-Вюртемберг», было передано флоту в июне 2019 года после ряда задержек и доработок.

Основные характеристики фрегатов:

Длина: 149 м;

Ширина: 18 м;

Максимальная скорость: >26 узлов;

Водоизмещение: около 7200 т;

Экипаж: до 190 человек (из них до 120 — основной экипаж).

Основное вооружение фрегатов включает 127-мм лёгкое корабельное орудие Otobreda, зенитные ракеты RIM-116 Rolling Airframe Missile, дистанционно управляемые автоматические пушки MLG 27 и противокорабельные ракеты RGM-84 Harpoon.

Интеграция IRIS-T SLM позволит фрегатам класса F125 повысить свою боевую готовность и улучшить возможности по обеспечению противовоздушной обороны и модернизировать немецкий флот.