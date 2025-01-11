Пока это всего лишь амбициозный проект.

Boeing и NASA разрабатывают амбициозный проект, который может открыть новую главу в исследовании Титана — крупнейшего спутника Сатурна. Компания Boeing, главный подрядчик системы космических запусков (SLS), представила концепцию воздушного шара, способного изучать атмосферу и поверхность Титана в течение многих лет.

Титан — одно из самых перспективных тел в Солнечной системе для исследований. Он обладает густой атмосферой и низкой гравитацией, что делает его идеальным местом для использования транспортных средств легче воздуха. Однако запуск воздушного шара на Титан был невозможен из-за ограничений текущих пусковых платформ. Ситуация может измениться благодаря SLS, которая способна вывести на орбиту большой воздушный шар с научным оборудованием.

Конструкция, предложенная Boeing, представляет собой дирижабль с гелиевым шаром и двумя балластными баками. Система управления будет включать крестообразный хвост, позволяющий контролировать крен, тангаж и рыскание воздушного шара. Воздушный шар сможет изменять высоту, используя атмосферные газы Титана: всасывать их для снижения или выбрасывать для подъема.

Проект предусматривает две конфигурации:

Воздушный шар объемом 150 м³ для полетов на высоте 5 км.

Воздушный шар объемом 400 м³ для исследований на высоте до 20 км.

Обе версии можно разместить в обтекателе полезной нагрузки SLS в сжатом состоянии.

Гондола воздушного шара станет ключевым элементом миссии, где будет размещено научное оборудование. Ожидается, что среди инструментов будут системы для сканирования поверхности Титана и наблюдения за геологической активностью. Также планируется установка атмосферных датчиков для анализа состава местной атмосферы и поиска органических молекул для изучения цикла жидкого метана на спутнике.

Одна из главных особенностей миссии — ее продолжительность. Предполагается, что воздушный шар сможет функционировать в атмосфере Титана в течение нескольких лет. Это позволит зафиксировать долгосрочные изменения, такие как сезонные колебания температуры и причины того, почему ночная сторона Титана теплее дневной.

Запуск миссии планируется на период с 2034 по 2036 год. Однако график может измениться из-за трудностей с SLS. После первого запуска в 2022 году следующий запуск ожидается только в 2026 году. Также стоит учитывать высокую стоимость одного запуска SLS — около 2,5 миллиарда долларов.

Конкуренцию проекту может составить SpaceX со своей ракетой Starship. Она обладает большой грузоподъемностью и уже совершила несколько полетов, тогда как SLS пока был использован лишь один раз. Еще одной альтернативой является Falcon Heavy, который будет использоваться для миссии Dragonfly — вертолетной экспедиции на Титан, запланированной на 2028 год.

Хотя пока нет официального одобрения проекта воздушного шара на Титан, эксперты уверены, что он может стать реальностью благодаря снижению стоимости запусков и появлению новых пусковых платформ. Исследование этого уникального мира открывает перед учеными множество возможностей для изучения геологии, климата и потенциальной биологии за пределами Земли.