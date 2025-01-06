В них будут внедрены передовые технологии в том числе в области искусственного интеллекта

Samsung представила обновленную линейку телевизоров на выставке CES 2025, сделав акцент на инновациях в области искусственного интеллекта и минималистическом дизайне. Новые модели Neo QLED 8K и 4K, а также OLED-дисплеи оснащены передовыми технологиями, которые улучшают качество изображения, звук и функциональность устройств.

Флагманом линейки стал Neo QLED 8K QN990F, оснащенный процессором NQ8 AI Gen3. Этот процессор обеспечивает масштабирование до 8K, покадровый ремастеринг HDR, адаптивный звук и усиление цвета. Новый режим AI автоматически оптимизирует изображение и звук в зависимости от содержимого на экране, обеспечивая максимальное погружение в происходящее.

Внешний вид устройства также заслуживает внимания. QN990F выполнен в сверхтонком минималистичном корпусе и поставляется с Wireless One Connect Box — беспроводным соединительным блоком, который позволяет избавиться от проводов и создать более аккуратное пространство вокруг телевизора. Устройство работает на расстоянии до 10 метров и остается эффективным даже при наличии препятствий.

Модели Neo QLED 4K QN90F, QN80F и QN70F оснащены процессором NQ4 AI Gen3 и технологией 4K AI Upscaling Pro. Телевизоры обеспечивают улучшенное качество изображения и поддерживают частоту обновления до 165 Гц. Особо выделяются варианты с большими диагоналями: QN80F имеет версию с диагональю 100 дюймов, а QN90F — 115 дюймов.

Технология Samsung Vision AI внедрена во все модели телевизоров 2025 года и предлагает новые возможности персонализации. Функция Click to Search может распознавать людей, места и предметы на экране, предоставляя пользователю соответствующую информацию в реальном времени. Например, телевизор способен идентифицировать актеров в фильме, отображаемые локации или одежду.

Функция Samsung Food распознает блюда на экране и предлагает рецепты для их приготовления. Более того, она может анализировать содержимое подключенного холодильника Samsung и составлять списки покупок или предлагать заказывать продукты и еду через сторонние приложения прямо с телевизора.

Samsung AI Home Security превращает телевизор в центр мониторинга дома. С помощью встроенного микрофона и подключенных камер устройство может обнаруживать необычные звуки и движения и отправлять оповещения пользователю на телефон или телевизор.

Функция Live Translate обеспечивает перевод субтитров в режиме реального времени, что делает просмотр контента на иностранных языках более доступным.

Кроме того, Generative Wallpaper позволяет создавать персонализированные динамические обои для телевизора, что придает устройству уникальный стиль.

На выставке CES 2025 Samsung также представила Frame Pro — усовершенствованную версию популярного телевизора Frame. Новинка оснащена высококачественной панелью Neo QLED, что обеспечивает более качественное изображение по сравнению со стандартной моделью. Однако пока неизвестно, будет ли в Frame Pro использоваться панель с разрешением 4K или 8K. Этот выбор существенно повлияет на стоимость телевизора, но Samsung пока не раскрыла информацию о цене и дате выпуска.

Frame Pro также получил беспроводной адаптер One Connect от Samsung, который позволяет передавать контент с консолей и других устройств без необходимости прямого подключения к телевизору. Благодаря этому пользователи смогут создать более чистую и аккуратную беспроводную настройку, что особенно важно для телевизора с дизайнерским подходом, как Frame.

Новинка оснащена процессором Samsung NQ4 Gen3 AI — обновлением процессора 2-го поколения. Этот процессор улучшает производительность и оптимизирует работу телевизора. Вероятно, Frame Pro использует панель 4K, так как флагманский Neo QLED 8K QN990F оснащен процессором NQ8 AI Gen3, что может намекать на разрешение используемых панелей.

Frame Pro сохраняет ключевую особенность серии — телевизор предназначен для крепления на стену и оснащен рамой, которая больше напоминает элемент декора, чем медиа-устройство. Когда телевизор выключен, он может отображать изображения из коллекции Samsung, создавая эффект художественной галереи. Матовый экран с антибликовым покрытием способствует тому, чтобы телевизор выглядел как картина.

Ожидается, что Samsung раскроет больше деталей о Frame Pro во время презентации на CES 2025. Посетители выставки смогут лично ознакомиться с новинкой и получить больше информации о её возможностях и стоимости.

Samsung продолжает активно развивать свои телевизоры, делая упор на инновационные функции и улучшенный пользовательский опыт. Презентация на CES 2025 демонстрирует стремление компании интегрировать AI во все аспекты своих устройств. Будем следить за прохождением выставки для получения более подробной информации. Выставка пройдёт с 5 по 11 января в Лас-Вегасе.