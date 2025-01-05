Согласно утечкам, на данный момент известно о нескольких процессорах, которые могут производить в будущем.

Разработчики ядра Linux добавили семь новых идентификаторов PCI, которые указывают на предстоящие процессоры Intel, такие как Panther Lake, Wildcat Lake, Nova Lake и Razer Lake. По данным Томаша Гавроньского, это является свидетельством того, что предварительная поддержка этих чипов уже находится в стадии реализации. Хотя это не гарантирует выход всех упомянутых процессоров, их соответствие предыдущим утечкам наводит на мысль о высокой вероятности релиза.

Идентификаторы PCI (Peripheral Component Interconnect) — это уникальные коды, которые помогают операционной системе распознавать и работать с подключенными устройствами. В ядре Linux новые идентификаторы позволяют поддерживать будущие процессоры Intel, обеспечивая совместимость и корректную работу с ними.

Добавленные идентификаторы включают несколько ключевых кодовых имен: