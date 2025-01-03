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Oxygen_92
TSMC планирует привлечь больше американских рабочих на завод Fab 21 в Аризоне
Компания обещала создать для рабочие места для местного населения, но, вместо этого, 50% рабочих мест занимают тайванцы.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ведущий мировой производитель полупроводников, сталкивается с возмущением местных профсоюзов в Аризоне из-за привлечения большого числа квалифицированных работников из Тайваня для строительства и оснащения своего завода Fab 21 недалеко от Финикса. В 2020 году, объявляя о проекте, компания заверила, что создание завода обеспечит рабочие места для местных жителей. Однако реальность оказалась иной.

По данным The New York Times, около 50% из 2200 сотрудников Fab 21 — выходцы из Тайваня. В начале строительства TSMC направила в США более 1000 квалифицированных рабочих из Тайваня, что вызвало недовольство местных профсоюзов. Те заявляют, что компания лишила американских специалистов возможности получить работу, противореча своим обещаниям. Напряжение обострилось до такой степени, что против TSMC был подан иск о расовой дискриминации.

Ситуация осложняется культурными и трудовыми различиями. Сообщается, что TSMC внедряла рабочие практики, непривычные для США, включая требования к сотрудникам работать дольше. Компания также подверглась обвинениям в предпочтении тайваньских работников при продвижении по службе, что вызвало недовольство среди американских сотрудников.

Однако TSMC заявляет, что с расширением завода Fab 21 доля американских сотрудников будет увеличиваться. Компания планирует построить дополнительные этапы завода в течение следующих пяти лет, что, по прогнозам, создаст около 6000 высокооплачиваемых рабочих мест. Ожидается, что американские специалисты будут играть большую роль по мере накопления опыта и повышения квалификации.

Фаза 2 Fab 21 будет ориентирована на производство чипов с использованием 3-нм технологий (N3), а Фаза 3 — на внедрение передовых процессов N2 (2-нм) и A16 (1,6-нм). Эти технологии требуют использования новых инструментов и оборудования, которые ранее не применялись в США. Это может стать причиной привлечения дополнительных специалистов из Тайваня для установки оборудования и обучения местных сотрудников.

Хотя TSMC продолжает сталкиваться с критикой, компания утверждает, что проект Fab 21 станет важным шагом в развитии высокотехнологичного производства в США. Вопрос о том, кто будет доминировать на рабочих местах завода в будущем — американские или тайваньские сотрудники, — остается открытым.

Эксперты отмечают, что успех TSMC в Аризоне станет индикатором способности США интегрировать передовые технологии в свою промышленность, одновременно поддерживая местное сообщество.

#сша #tsmc #тайвань #аризона #new york times
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