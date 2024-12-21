Ожидается, что мы сможем увидеть эту интеграцию уже в скором времени

Google готовится внести существенные изменения в свою поисковую систему с добавлением нового «режима ИИ». Согласно отчёту The Information, это решение призвано привлечь внимание пользователей и усилить конкуренцию с OpenAI и другими игроками на рынке искусственного интеллекта.

Новая вкладка «Режим ИИ» появится в верхней части страницы результатов поиска, рядом с уже знакомыми вкладками «Все», «Изображения», «Видео» и «Покупки». Перейдя в этот режим, пользователи смогут воспользоваться интерфейсом, похожим на чат-бота Gemini AI.

Ответы, полученные в этом режиме, будут сопровождаться ссылками на соответствующие веб-страницы. Под каждым ответом будет расположена строка поиска, позволяющая задать новые вопросы.

По данным Android Authority, режим ИИ был обнаружен в бета-версии приложения Google. Код, найденный 9to5Google, указывает на возможность задавать вопросы в режиме ИИ с помощью голоса. Выход на глобальный рынок ожидается уже в ближайшее время.

Эти действия Google становятся ответом на выход OpenAI поиска в ChatGPT для всех пользователей. Компания уже ввела функцию искусственных сводок для некоторых запросов, расширив доступность этой функции в октябре на десятки стран.