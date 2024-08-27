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Oxygen_92
После ареста Павла Дурова во Франции курс монеты TON продолжает падать
Что может ждать монету TON в будущем

24 августа основатель Telegram Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле Бурже, что вызвало значительное падение курса криптовалюты Toncoin.

С момента ареста Дурова курс TON снизился на 17%, достигнув $5,63 к 27 августа, по данным криптобиржи Binance.

На новость о задержании Дурова криптовалюта Toncoin отреагировала значительным падением. С момента ареста курс TON снизился на 17%, а его капитализация достигла $14 миллиардов, согласно Coinmarketcap.

По мнению аналитиков, как пишет Forbes, текущее снижение стоимости TON может оказать серьезное влияние на финансовую структуру Telegram, включая работу рекламы и блокчейн-проектов. Однако старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев склонен считать, что процесс падения валюты не будет длиться долго и что в ближайшие месяцы стоимость TON может вернуться к отметке в $7.

Аналитики отмечают, что репутация и привлекательность TON во многом зависят от Павла Дурова, который является единственным публичным лицом проекта. Если обвинения французских властей подтвердятся, это может негативно сказаться на привлекательности как самого Telegram, так и связанных с ним криптовалютных проектов, такие как NOT, Hamster Kombat и другие.

Юрий Брисов, партнер D&A Partners и эксперт в области цифрового права, предполагает, что при значительном падении курса TON могут пострадать связанные с ним сервисы в Telegram, например, снизятся доходы от рекламы и замедлится развитие блокчейн-проектов. Однако он уверен, что Telegram продолжит функционирование с изменённой финансовой моделью и с другой системой монетизации.

Тем не менее, судьба Toncoin остается неопределенной. Если обвинения против Дурова подтвердятся, это может нанести серьезный ущерб репутации проекта и дальнейшему развитию криптовалюты. Однако эксперты отмечают, что любое значительное падение курса будет носить временный характер, обусловленный эмоциональной реакцией рынка.

#криптовалюта #франция #рынок #блокчейн #павел дуров #телеграм #ton
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