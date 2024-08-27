Происходит это за счёт роста популярности биржевых биткоин-фондов и других криптоактивов.

За последний год количество обладателей криптовалютных активов, чье состояние превышает $1 млн, увеличилось на 95% благодаря росту популярности биткоин-ETF и других цифровых активов. Эти данные были опубликованы в отчетах New World Wealth и Henley & Partners.



По состоянию на сегодняшний день, в мире насчитывается 172 300 человек, обладающих криптоактивами на сумму свыше $1 млн, что значительно превышает прошлогодний показатель в 88 200 человек. Число миллионеров, чье состояние связано с биткоином, возросло более чем в два раза и достигло 85 400 человек. Кроме того, 325 человек владеют криптовалютными активами на сумму $100 млн или более, а количество миллиардеров в криптовалютах составило 28.



Этот резкий рост отражает стремительное развитие биткоин-ETF, активы которых с момента их появления в январе 2024 года превысили $50 млрд, привлекая значительное внимание институциональных инвесторов.

Стоимость биткоина в этом году увеличилась на 45%. Согласно источнику Henley & Partners, благодаря росту цен на другие криптовалюты, общая рыночная капитализация цифровых активов выросла до $2,3 трлн, по сравнению с $1,2 трлн летом прошлого года.

По словам Эндрю Эмойлса, главы исследовательского отдела New World Wealth, из шести новых криптовалютных миллиардеров, появившихся за последний год, пятеро обязаны своим состоянием исключительно биткоину.

Согласно данным Forbes, самым богатым криптовалютным миллиардером третий год подряд остается Чанпен Чжао, основатель и бывший генеральный директор криптобиржи Binance, чье состояние оценивается в $33 млрд. В ноябре 2023 года Чжао признал себя виновным в отмывании денег в США и согласился выплатить штраф. За последний год его состояние увеличилось на $10,5 млрд.



На втором месте находится Брайан Армстронг, соучредитель Coinbase, чье состояние оценивается в $11 млрд. Далее следуют Джанкарло Девасини, финансовый директор Tether, и Майкл Сейлор, соучредитель MicroStrategy.

Несмотря на недавний рост, многие криптоактивы все еще оцениваются ниже своих пиковых значений 2021 года. Текущий рост биткоина фактически знаменует возврат к этим уровням. В ноябре 2021 года общая рыночная капитализация криптоактивов достигла $3 трлн.



Растущее признание криптовалют крупными управляющими активами, такими как BlackRock и Fidelity, а также поддержка 15 000 брокеров банка Morgan Stanley, может способствовать дальнейшему увеличению богатства среди крупных владельцев криптовалют.

Для того чтобы лучше консультировать новых криптоинвесторов, Henley & Partners разработала Индекс принятия криптовалют, ранжируя страны по их налоговой и нормативной политике в отношении цифровых активов. Сингапур занял первое место в этом индексе благодаря своей поддерживающей банковской системе, значительным инвестициям, всеобъемлющим нормативным актам, таким как закон о платежных услугах, и соответствию международным стандартам.



На втором месте находится Гонконг, за которым следуют Объединенные Арабские Эмираты и США. В США, по данным отчета, 15% населения владеют криптовалютой. "Этому способствует мощная инфраструктура, включающая высокую плотность криптобанкоматов, криптодружественных банков и компаний, принимающих криптовалюту", — говорится в отчете.